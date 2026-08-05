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Pilibhit News: कांवड़ यात्रा की सुगमता के लिए एसडीएम ने किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पूरनपुर में कांवड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एसडीएम मयंक गोस्वामी ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी विद्युत उपकरणों की सुरक्षा और कार्यशीलता की जांच की, जर्जर तारों को ठीक करने और खुले उपकरणों को ढकने के निर्देश दिए। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों की सुरक्षा प्राथमिकता है।

Pilibhit News: कांवड़ यात्रा की सुगमता के लिए एसडीएम ने किया निरीक्षण

Pilibhit News: पूरनपुर। कांवड़ियों की सुरक्षा और आवागमन की सुगमता के एसडीएम ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ व्यवस्थाएं देखीं। इस दौरान कांवड़ रूट भी चेक किए गए। एसडीएम मयंक गोस्वामी ने निरीक्षण के दौरान बिजली लाइन, पोल, ट्रांसफार्मरों और अन्य विद्युत उपकरणों की सुरक्षा व्यवस्था का परीक्षण किया। उन्होंने एक्सईएन को कांवड़ यात्रा के दौरान सभी विद्युत व्यवस्थाएं सुरक्षित और सुचारु रखने के निर्देश दिए। इस दौरान जर्जर और झूलते हुए तारों को दुरुस्त करने को कहा गया। संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए खुले बिजली उपकरणों को ढकने के निर्देश भी दिए गए। एसडीएम ने कहा कि कांवड़ियों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय बनाकर दायित्वों का निर्वहन करें। एसडीएम के आदेश के बाद नगर में लगे बिजली पोलो पर सुरक्षा के लिए प्लास्टिक की पॉलिथीन लगाने के काम शुरू कर दिया गया। निरीक्षण के दौरान नायब तहसीलदार अभिषेक त्रिपाठी, एक्सईएन हरेंद्र सिंह और एसडीओ मोहित गुप्ता मौजूद रहे।

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