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Pilibhit News: नई कार्यकारिणी ने शपथ लेकर शुरू किया काम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत में रोटरी क्लब का 55वां अधिष्ठापन समारोह 'क्रिएटिंग लास्टिंग इम्पैक्ट' थीम पर आयोजित किया गया। नए सचिव विजय जायसवाल ने नए लोगो का अनावरण किया। नए अध्यक्ष मुरली मनोहर अग्रवाल ने सदस्यों को सामाजिक सरोकारों के प्रति शपथ दिलाई। इस मौके पर कई विशिष्ट अतिथि भी उपस्थित थे।

Pilibhit News: नई कार्यकारिणी ने शपथ लेकर शुरू किया काम

Pilibhit News: पीलीभीत। रोटरी क्लब के 55वे अधिष्ठापन समारोह क्रिएटिंग लास्टिंग इम्पैक्ट थीम पर आयोजित कार्यक्रम में नई कार्यकारिणी का गठन कर सामाजिक संकल्प लिए गए। क्लक के नए सचिव विजय जायसवाल ने नए लोगो का अनावरण किया। नए अध्यक्ष ने कार्यकारिणी सदस्यों को सामाजिक सरोकारों के प्रति शपथ दिलाई। संचालन अंशुल अग्रवाल और कार्तिक भसीन ने किया। मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विनय कृष्ण व विशिष्ट अतिथि एडीजे अशोक अग्रवाल के साथ निवर्तमान अध्यक्ष डॉ. अनिल सक्सेना, नव-नियुक्त अध्यक्ष मुरली मनोहर अग्रवाल, सचिव कपिश अग्रवाल, विजय जायसवाल व सुधा अग्रवाल ने दीप प्रज्ज्जवलन किया। विराज जायसवाल ने ईश वंदना की। इस मौके पर डॉ. एसपीएस संधू, देवेश बंसल, चांदनी बग्गा, केतन अग्रवाल, रवि शर्मा आदि रहे।

नव-नियुक्त अध्यक्ष मुरली मनोहर अग्रवाल व सचिव विजय जायसवाल को निवर्तमान अध्यक्ष डॉ. अनिल सक्सेना ने कॉलर एवं गेवल सौंपा। इस मौके पर अश्वनी अग्रवाल, डॉ. परविंदर सिंह सैहमी समेत बोर्ड आफ डायरेक्टर्स समेत अन्य अतिथि रहे।

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