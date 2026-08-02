Pilibhit News: टाइगर तिराहे से नहीं आएंगी जाएंगी बसें
Pilibhit News: रोडवेज बसों के लिए टाइगर तिराहे से बस अड्डे आने पर पाबंदी रहेगी। कांवड यात्रा के दौरान बसों और भारी वाहनों को आसाम चौराहे से रवाना किया जाएगा। अधिकारियों ने पार्किंग के मुद्दे पर रोडवेज प्रशासन को मंथन करने की सलाह दी है। डायवर्जन रूट का प्लान बरेली क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी किया गया है।
Pilibhit News: रोडवेज बसों के लिए टाइगर तिराहे से बस अड्डे आने पर पाबंदी रहेगी। रोडवेज बसों और भारी वाहनों को आसाम चौराहे से होकर आगे के लिए रवाना किया जाएगा। कांवड यात्रा के दौरान यह एहतियात रहेगा। अधिकारियों ने बसों को सड़कों पर खड़ा न किए जाने की हिदायतें रोडवेज प्रशासन को दी हैं। पर माना जा रहा है कि रोडवेज बसों को डीजल लेने के लिए रूट पर आना मजबूरी हेागा। ऐसे में बसों की पार्किंग को लेकर रोडवेज प्रशासन को मंथन करना पड़ेगा। कावंडियों के आने जाने के लिए शनिवार रविवार और सोमवार को डायवर्जन रूट का प्लान बरेली क्षेत्रीय प्रबंधक की तरफ से जारी किया गया है।
ताकि आने जाने में किसी को असुविधा न हो।
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