Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pilibhit News: सड़क हादसे में युवक की मौत होने की रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

Pilibhit News: बीसलपुर में एक सड़क दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। सुरजीत अपने दोस्त के साथ बाइक पर दवाई लेने गया था, जब एक कार ने उन्हें टक्कर मारी। मृतक के परिवार ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है। एक साथी का इलाज अभी भी निजी अस्पताल में चल रहा है।

Pilibhit News: सड़क हादसे में युवक की मौत होने की रिपोर्ट दर्ज

Pilibhit News: बीसलपुर। दो दिन पूर्व सड़क हादसे में घायल हुए युवक की उपचार के दौरान मौत के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। उगनपुर मरौरी के संतोष कुमार पुत्र चुन्नी लाल ने बताया कि उनका बेटा सुरजीत अपने दोस्त सचिन पुत्र रामरतन निवासी ग्राम नवदिया के साथ अपनी बाइक से रढ़ैता दवाई लेने गया था। लौटते वक्त कार ने बाइक में टक्कर मार दी। इलाज के दौरान सुरजीत की मौत हो गई थी। जबकि उसके साथी का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। कार नंबर के आधारपर मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News Road Accident

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।