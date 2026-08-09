Pilibhit News: सड़क हादसे में युवक की मौत होने की रिपोर्ट दर्ज
Pilibhit News: बीसलपुर में एक सड़क दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। सुरजीत अपने दोस्त के साथ बाइक पर दवाई लेने गया था, जब एक कार ने उन्हें टक्कर मारी। मृतक के परिवार ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है। एक साथी का इलाज अभी भी निजी अस्पताल में चल रहा है।
Pilibhit News: बीसलपुर। दो दिन पूर्व सड़क हादसे में घायल हुए युवक की उपचार के दौरान मौत के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। उगनपुर मरौरी के संतोष कुमार पुत्र चुन्नी लाल ने बताया कि उनका बेटा सुरजीत अपने दोस्त सचिन पुत्र रामरतन निवासी ग्राम नवदिया के साथ अपनी बाइक से रढ़ैता दवाई लेने गया था। लौटते वक्त कार ने बाइक में टक्कर मार दी। इलाज के दौरान सुरजीत की मौत हो गई थी। जबकि उसके साथी का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। कार नंबर के आधारपर मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है।
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