Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pilibhit News: शारदा नदी में छोड़ा गया 1.21 लाख क्यूसेक पानी, पूरनपुर कलीनगर अलर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

Pilibhit News: पीलीभीत में शारदा नदी का जल स्तर बढ़ने का खतरा है क्योंकि बनवस बैराज से 1.21 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। डीएम ने कलीनगर और पूरनपुर तहसील को अलर्ट किया है और नदियों के आसपास जाने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। फिलहाल बारिश नहीं हुई है, लेकिन स्थिति पर ध्यान रखने की सलाह दी गई है।

Pilibhit News: शारदा नदी में छोड़ा गया 1.21 लाख क्यूसेक पानी, पूरनपुर कलीनगर अलर्ट

Pilibhit News: पीलीभीत। जिले में भले बारिश नहीं हुई पर शारदा नदी का जल स्तर शाम तक बढ़ जाएगा। वजह है कि शारदा नदी में बनवस बैराज से पानी छोड़ा गया है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के बाद 1.21 लाख क्यूसेक पानी रिलीज किया गया है। यह पानी देर शाम तक पहुंचने के आसार हैं। इसके चलते डीएम ने कलीनगर और पूरनपुर तहसील क्षेत्र के तहसील प्रशासन को अलर्ट किया है। साथ ही नदियों के आसपास जाने पर रोक लगाने को कहा है। नदियों के आसपास न जाने देने की हिदायतों के बीच बाढ़ चौकियों को एक बार फिर से अलर्ट किया गया है।

ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना या गतिविधियां सामने न आने पाएं। कलीनगर और पूरनपुर के तमाम तटीय इलाकों में जलभराव आदि को लेकर सतर्कता के लिए कहा गया है। डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि फिलहाल जिले में बारिश न होने के कारण अभी बाढ़ या अन्य कोई खतरा नहीं है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News Water Level अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।