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Pilibhit News: धान खरीद के लिए केंद्रों के चयन और उनकी मंजूरी की प्रक्रिया शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत में किसानों के लिए धान खरीद की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिलाधिकारी के निर्देशों के तहत, इस बार किसानों को 8 किलोमीटर की परिधि में क्रय केंद्र उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। बीस जुलाई से पश्चिमी उप्र और एक अगस्त से पूर्वी उप्र में केंद्रों के चयन और स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू होगी।

Pilibhit News: धान खरीद के लिए केंद्रों के चयन और उनकी मंजूरी की प्रक्रिया शुरू

Pilibhit News: पीलीभीत। किसानों समेत जिले की अर्थव्यवस्था की धुरी माने जाने वाली धान खरीद की तैयारियां शुरू हो गई हैं। केंद्रों के चयन और उनकी मंजूरी के लिए प्रस्ताव तैयार कर जिलाधिकारी को भेजे जाने लगे हैं। प्रमुख सचिव रणवीर प्रसाद के निर्देश पर किभी भी किसान को आठ किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत क्रय केंद्र उपलब्ध कराए जाने पर इस बार जोर है। ताकि किसान संगठन समेत अन्य शिकायतों को कम किया जा सके। धान खरीद के अंतर्गत समर्थन मूल्य पूर्व में तय किया जा चुका है। इसी क्रम में जिले में धान केंद्रों के आंवटन की प्रक्रिया को भी अब शुरू किया जाना है। शासन से तय समय सारणी के मुताबिक पश्चिमी उप्र के जिलों में बीस जुलाई से और पूर्वी उप्र के जिलों में एक अगस्त से क्रय केंद्रों का चयन और उनकी स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू करा दी गई है। बाद में केंद्रों की जियो टैगिंग की जाएगी。

आठ किमी. परिधि में किसानों को मिलेंगे क्रय केंद्र

किसानों की सुविधा और पिछली बार से सबक लेकर इस बार मंडी पर निर्भरता व दवाब कम करने के लिए शासकीय नियमों पर काम करने के निर्देश जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने दिए है। इसके अंतर्गत किसी भी किसान को आठ किलोमीटर की परिधि में केंद्र मुहैया कराए जाने का प्रावधान रखने को कहा गया है। जिससे जन प्रतिनिधियों या किसान संगठन आदि की तरफ से आने वाली शिकायतों में कमी आए। क्रय केंद्रों की व्यवस्थाएं बनाने के लिए इस बार मंडी पर अधिक दवाब न देने को कहा गया है। जिससे क्षेत्र के किसान अपने घर या खेतों के आसपास नजदीकी स्थान पर ही फसल को बेंच सकें। प्रक्रिया शुरू होते ही केंद्रों के प्रस्तावों आदि की फाइले विभागीय दफ्तरों से लेकर कलेक्ट्रेट और अन्य सिफारिशी स्थलों तक दिखने लगी हैं।

धान की खरीद प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शिता से होगी

धान की खरीद प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शिता से होगी। मानकों के अंतर्गत ही खरीद कराने के निर्देश डीएफएमओ को दिए गए हैं। हांलाकि अभी केंद्रों को बनाया जाएगा। पर शुरू से ही इस पर नजर रखा जाना जरूरी है।

- ज्ञानेंद्र सिंह, डीएम

सामान्य प्रश्न

धान खरीद की प्रक्रिया कब शुरू होगी?
पश्चिमी उप्र के जिलों में बीस जुलाई से और पूर्वी उप्र के जिलों में एक अगस्त से क्रय केंद्रों का चयन और उनकी स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू होगी।
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