Pilibhit News: इंडियन बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक पर 19 करोड़ की सीसी लिमिट में फर्जीवाड़े का आरोप

Pilibhit News: पीलीभीत में एक राइस मिल संचालक ने इंडियन बैंक के पूर्व प्रबंधक और अन्य अधिकारियों पर करोड़ों रुपये के वित्तीय घोटाले का आरोप लगाया है। सुनगढ़ी पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की है। आरोप है कि बिना अनुमति के फर्जी हस्ताक्षर और बैंक अभिलेखों में हेरफेर किया गया।

Pilibhit News: पीलीभीत। राइस मिल संचालक ने इंडियन बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक समेत अन्य बैंक अधिकारियों पर करोड़ों रुपये के वित्तीय घोटाले, फर्जी हस्ताक्षर, कूटरचना और बैंक अभिलेखों में हेरफेर के गंभीर आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर सुनगढ़ी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

बैंक द्वारा घोटाले के आरोप कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन्स नर्थ निवासी एवं उजैफ एग्रोटेक राइस मिल के प्रोपराइटर मोहम्मद जीशान ने कोर्ट के आदेश पर थाना सुनगढ़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमे कहा गया कि उनकी फर्म का कैश क्रेडिट खाता पहले इंडियन बैंक की गांधी स्टेडियम रोड शाखा में संचालित था, जिसे लगभग दो वर्ष पूर्व बंद कर पंजाब एंड सिंध बैंक में स्थानांतरित कर दिया गया था।

अनजान तरीके से स्वीकृत कैश क्रेडिट आरोप है कि दिसंबर 2025 में इंडियन बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक अमित वर्मा ने 25 करोड़ रुपये तक की सीसी लिमिट दिलाने का प्रलोभन देकर बैंकिंग सुविधा वापस इंडियन बैंक में लाने का प्रस्ताव दिया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इसके बावजूद उनकी जानकारी और सहमति के बिना करीब 19 करोड़ रुपये की सीसी लिमिट स्वीकृत कर दी गई। आरोप है कि पूरी बैंक फाइल में उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए, जबकि पुराने बैंक रिकॉर्ड और वर्तमान दस्तावेजों के हस्ताक्षरों में स्पष्ट अंतर है।

बैंकिंग प्रक्रिया में अनियमितताएँ उनकी पत्नी को बिना जानकारी के गारंटर दर्शाकर उनके भी फर्जी हस्ताक्षर कर दिए गए, जबकि उस समय वह गंभीर रूप से बीमार होकर निजी अस्पताल में भर्ती थीं। बिना किसी आवेदन, अनुमति या वैध बैंकिंग दस्तावेज के लगभग 13.61 करोड़ रुपये आरटीजीएस के माध्यम से पंजाब एंड सिंध बैंक भेज दिए गए। साथ ही दोनों बैंकों के अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपये के लेनदेन, नकद निकासी, फर्जी चेकबुक के उपयोग, बैंक रिकॉर्ड और कंप्यूटर प्रणाली में हेरफेर कर धनराशि के गबन का आरोप लगाया गया है। खाते से भारी नकद निकासी दर्शाई गई।

अचानक निकासी की जांच वर्तमान शाखा प्रबंधक दिलीप कुमार ने 29 मई 2026 को अनियमितताओं को ठीक करने और अवैध रूप से निकाली गई रकम वापस जमा कराने का आश्वासन दिया, जिस पर भरोसा कर उन्होंने 27 लाख रुपये ओवरड्यू राशि जमा कर दी। वैकल्पिक संपत्ति के दस्तावेज भी बैंक कर्मचारी के माध्यम से ले लिए गए, लेकिन बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रभारी निरीक्षक सुनगढ़ी नरेश त्यागी ने बताया कि तत्कालीन शाखा प्रबंधक अमित वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है।