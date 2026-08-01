Pilibhit News: निम्न प्रदर्शन करने वाले विद्यालय गोद लिए जाएं : बीएसए

आगामी निपुण विद्यालय आंकलन के लिए एआरपी को विगत निपुण आंकलन में निम्न प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों को गोद दिलाया गया। बीएसए ने सभी को निर्देशित किया कि सभी एआरपी गोद लिए विद्यालयों का पर्यवेक्षण करने के साथ हैंड होल्डिंग सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित प्रपत्र पर विद्यालय संबंधित सूचनाओं को दर्ज करते हुए पाक्षिक समीक्षा बैठक में विद्यालय की प्रगति से अवगत कराएंगे। इको क्लब पोर्टल पर नोटिफिकेशन अपलोड किए जाने और विद्यालयों में शिक्षक संदर्शिकाओं के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की।

शिक्षण सामग्री के वितरण

बीएसए ने ब्लॉकवार क्वालिटी कोऑर्डिनेटर के कार्यो की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि वे पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत उपलब्ध करवाई गई पुस्तकों और अन्य शिक्षण सामग्री को किताब वितरण एप के माध्यम से सभी को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र वाले विद्यालयों से डीसीएफ के माध्यम से दर्ज कराना सुनिश्चित करें। बीएसए ने निर्देश देते हुए कहा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत तीन से छह आयु वर्ग के सभी बच्चों का संकलित नामांकन भी प्रेरणा पोर्टल पर अवश्य दर्ज करवा दिया जाए। एसआरजी अमित पाठक ने निपुण प्लस एप्लिकेशन के अपडेट वर्जन पर विस्तार से बताया। एसआरजी वैभव जैसवार ने निपुण भारत मॉनिटरिंग डैशबोर्ड के उपयोग का प्रदर्शन करते हुए ब्लॉक की शिक्षा गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए योजना बनाने की जानकारी दी। इस मौके पर जिला समन्वयक जितेंद्र कुमार, एसआरजी वैभव जैसवार आदि मौजूद रहे.