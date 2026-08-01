Pilibhit News: निम्न प्रदर्शन करने वाले विद्यालय गोद लिए जाएं : बीएसए
Pilibhit News: पीलीभीत में बीएसए रोशनी सिंह की निपुण छात्र-छात्राओं की बैठक हुई। उन्होंने विद्यालयों का निरीक्षण करने और निपुण विद्यालय आंकलन के लिए निर्देश दिए। एआरपी को निम्न प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों को गोद दिलाने के आदेश दिए गए। साथ ही, बच्चों का नामांकन प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए।
Pilibhit News: पीलीभीत। बेसिक शिक्षा विभाग के सभागार में बीएसए रोशनी सिंह ने निपुण छात्र-छात्राओं की बैठक की। बैठक में बीएसए रोशनी सिंह ने कहा कि वह खुद भी विद्यालयों का निरीक्षण कर हकीकत परखेंगी।
निपुण विद्यालय आंकलन
आगामी निपुण विद्यालय आंकलन के लिए एआरपी को विगत निपुण आंकलन में निम्न प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों को गोद दिलाया गया। बीएसए ने सभी को निर्देशित किया कि सभी एआरपी गोद लिए विद्यालयों का पर्यवेक्षण करने के साथ हैंड होल्डिंग सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित प्रपत्र पर विद्यालय संबंधित सूचनाओं को दर्ज करते हुए पाक्षिक समीक्षा बैठक में विद्यालय की प्रगति से अवगत कराएंगे। इको क्लब पोर्टल पर नोटिफिकेशन अपलोड किए जाने और विद्यालयों में शिक्षक संदर्शिकाओं के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की।
शिक्षण सामग्री के वितरण
बीएसए ने ब्लॉकवार क्वालिटी कोऑर्डिनेटर के कार्यो की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि वे पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत उपलब्ध करवाई गई पुस्तकों और अन्य शिक्षण सामग्री को किताब वितरण एप के माध्यम से सभी को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र वाले विद्यालयों से डीसीएफ के माध्यम से दर्ज कराना सुनिश्चित करें। बीएसए ने निर्देश देते हुए कहा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत तीन से छह आयु वर्ग के सभी बच्चों का संकलित नामांकन भी प्रेरणा पोर्टल पर अवश्य दर्ज करवा दिया जाए। एसआरजी अमित पाठक ने निपुण प्लस एप्लिकेशन के अपडेट वर्जन पर विस्तार से बताया। एसआरजी वैभव जैसवार ने निपुण भारत मॉनिटरिंग डैशबोर्ड के उपयोग का प्रदर्शन करते हुए ब्लॉक की शिक्षा गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए योजना बनाने की जानकारी दी। इस मौके पर जिला समन्वयक जितेंद्र कुमार, एसआरजी वैभव जैसवार आदि मौजूद रहे.
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।