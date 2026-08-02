Pilibhit News: जिला समाज कल्याण अधिकारी को दी गई भावभीनी विदाई
Pilibhit News: कलेक्ट्रेट के गांधी सभागार में डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने जिला समाज कल्याण अधिकारी चंद्र मोहन विश्नोई को भावभीनी विदाई दी। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया, उपहार दिए और बैंड बाजे की धुन पर नृत्य हुआ। इस समारोह में कई अधिकारियों ने भाग लिया और उनके कार्यकाल को याद किया।
Pilibhit News: कलेक्ट्रेट स्थित गांधी सभागार में डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने जिला समाज कल्याण अधिकारी चंद्र मोहन विश्नोई के सेवानिवृत्त होने पर भावभीनी विदाई गई है। प्रशासनिक अधिकारियों ने फूलमालाओं से स्वागत किया और उपहार प्रदान किए। बैंडबाजे की धुन पर सेवानिवृत्त हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी ने खूब नृत्य किया। उनके कार्यकाल को याद किया गया। इस मौके पर सीडीओ सतीश प्रसाद मिश्र, डीडीओ संजय कुमार, जीरामजी के उपायुक्त हेमंत यादव, सीवीओ डॉ.प्रवीण कुमार त्यागी, जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) सुमित यादव आदि अधिकारी और अधिकारी मौजूद रहे।
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