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Pilibhit News: चेतावनी के बाद जागे जिम्मेदार, कटान रोकने को गांव पहुंचा सामान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: शारदा नदी के लगातार बढ़ते कटान से परेशान ग्रामीणों की चेतावनी के बाद आखिरकार जिम्मेदारों की नींद टूटी। ग्रामीणों के भूख हड़ताल के ऐलान और मामले की गंभ

Pilibhit News: चेतावनी के बाद जागे जिम्मेदार, कटान रोकने को गांव पहुंचा सामान

Pilibhit News: पूरनपुर/हजारा। शारदा नदी के लगातार बढ़ते कटान से परेशान ग्रामीणों की चेतावनी के बाद आखिरकार जिम्मेदारों की नींद टूटी। ग्रामीणों के भूख हड़ताल के ऐलान और मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर मंगलवार को कटान रोकने के लिए बचाव कार्य शुरू कराने की कवायद तेज हो गई। बाढ़ खंड की ओर से काम में इस्तेमाल होने वाला सामान गांव में पहुंचना शुरू हो गया है। सामान पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है और अब उन्हें नदी के कटान पर रोक लगने की उम्मीद जगी है। हजारा गांव क्षेत्र में शारदा नदी करीब पखवाड़े से लगातार कटान कर रही है।

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नदी की धार तेजी से आबादी और कृषि भूमि की ओर बढ़ रही है। लगातार जमीन नदी में समाने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई दिनों से कटान जारी होने के बावजूद बचाव कार्य शुरू नहीं कराया जा रहा था। इससे नाराज ग्रामीणों ने मंगलवार से भूख हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी थी। इसको लेकर गत दिवस ग्रामीण डीएम से भी मिले थे। डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने बाढ खंड के अधिकारियों को निर्देश दिए थे। इसके बाद बाढ़ खंड की टीम सक्रिय हुई और बचाव कार्य के लिए जरूरी सामान गांव पहुंचना शुरू हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते बचाव कार्य शुरू होने से नदी के कटान को काफी हद तक रोका जा सकता है।ग्रामीणों ने बताया कि नदी लगातार जमीन को अपने आगोश में ले रही है। यदि जल्द प्रभावी तरीके से कटान नहीं रोका गया तो खेतों के साथ आबादी पर भी खतरा बढ़ सकता है। गांव में बचाव कार्य के लिए सामान पहुंचने से ग्रामीणों को अब प्रशासन से बड़ी उम्मीदें हैं। उनका कहना है कि काम में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए, ताकि शारदा नदी को आबादी की ओर बढ़ने से रोका जा सके।

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