Pilibhit News: रेलवे कर्मचारी ने घर के बाहर युवक को बेरहमी से पीटा

Pilibhit News: पूरनपुर, संवाददाता। आरपीएफ के कांस्टेबल के साथ पहुंचे रेलवे कर्मचारी ने घर के बाहर एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की। पिटाई के दौरान सिपाही खुद जमीन पर गिर गया। जानकारी लगते ही लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। उन्होंने युवक को बचाया। मारपीट की घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। नगर के मोहल्ला वमनपुरी का रहने वाला सलीम पुत्र मोना खान घरों में साफ सफाई का काम करता है। शुक्रवार को सलीम रेलवे लाइन के किनारे मौजूद एक घर के बाहर बैठा था। इस दौरान वहां पहुंचे रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के हेड कांस्टेबल और एक रेलवे कर्मचारी पहुंच गया।

उन्होंने युवक को पकड़ लिया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट करने लगे। पिटाई के दौरान हेड कांस्टेबल खुद जमीन पर गिर गए। मारपीट के दौरान युवक के चीखने चिल्लाने पर आस पड़ोस के लोग पहुंच गए। उन्होंने युवक को बचाया। उसके बाद कांस्टेबल और मौजूद अन्य लोग युवक को पकड़कर चौकी ले गए। युवक के साथ की गई। युवक के साथ हुई मारपीट की घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हांलाकि उसके बाद आरपीएफ ने पकड़े युवक को उसके परिजनों के सुपर्द कर दिया। मारपीट की घटना का वीडियो वायरल हो रहा है।स्टेशन के पास संदिग्ध युवक को रोकने का प्रयास किया गया। उसके भागने पर दौड़कर पकड़ा गया। मारपीट का मामला नहीं है।- अनिल राव, चौकी इंचार्ज आरपीएफ।