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Pilibhit News: टनकपुर और मैलानी रेल पथ देखा चीफ इंजीनियर ने

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत में रेलवे के चीफ इंजीनियर आशुतोष मिश्रा ने दो दिवसीय निरीक्षण किया। मानसून सीजन के दौरान ट्रेनों के संचालन की व्यवस्था की समीक्षा की गई। उन्होंने लखनऊ रेल रूट और पीलीभीत रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया, साथ ही संवेदनशील प्वाइंट और सुरक्षा उपायों पर चर्चा की।

Pilibhit News: टनकपुर और मैलानी रेल पथ देखा चीफ इंजीनियर ने

Pilibhit News: पीलीभीत। गोरखपुर जोनल दफ्तर से रेलवे के चीफ इंजीनियर आशुतोष मिश्रा ने यहां दो दिवसीय निरीक्षण किया। मानसून सीजन में ट्रेनों के परिचालन को लेकर इंजीनियरिंग विभाग की कार्यप्रणाली को देखा। मंडलीय सीनियर डीएन समेत स्थानीय रेलवे अफसर भी निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे।

निरीक्षण यात्रा

शनिवार को मैलानी से माला होते हुए लखनऊ रेल रूट का चीफ इंजीनियर ने मुआयना किया। जंगल के अंदर संवेदनशील प्वाइंट और निगरानी व संचालन को लेकर सामने आ रहीं परेशानियों को लेकर भी चर्चा की। साथ ही वह स्थान भी देखा जहां पर पिछले सीजन में बारिश के कारण रेल यातायात का संचालन बाधित हो गया था।

पीलीभीत रेलवे स्टेशन का निरीक्षण

यहां से निरीक्षण के बाद चीफ इंजीनियर पीलीभीत रेलवे स्टेशन पहुंचे विधिवत निरीक्षण किया। इसके बाद विंडो ट्रेलिंग करते हुए न्यूरिया, मझोला बनबसा होकर टनकपुर गए। रास्ते में संरक्षा सतर्कता और अन्य गतिविधियों को जांचा। मुख्य अभियंता ने इज्जतनगर रेलवे मंडल के वरिष्ठ मंडलीय इंजीनियर विनोद वर्मा से भी आवश्यक जानकारियां व निगरानी व पेट्रोलिंग के लिए किए जा रहे इंतजाम पर जानकारियां लीं।

सीज़न अपडेट

वरिष्ठ सहायक मंडल इंजीनियर सुरेंद्र कुमार ने जगबूड़ा देवहा और शारदा नदी के मानसूनी सीजन के बारे में भी चीफ इंजीनियर समेत अधिकारियों को अपडेट किया। रविवार को मुख्य अभियंता पीलीभीत से गोरखपुर रवाना हो गए। इसके बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली।

अकसर पूछे जाने वाले सवाल

मुख्य अभियंता का निरीक्षण किस शहर में हुआ?
मुख्य अभियंता का निरीक्षण पीलीभीत में हुआ।
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