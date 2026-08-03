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Pilibhit News: अंगूरी देवी कालेज में प्रश्नपत्र निर्माण कार्यशाला संपन्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत में अंगूरी देवी सरस्वती बालिका विद्या मन्दिर इंटर कालेज में भारतीय श्री विद्या परिषद द्वारा प्रश्न पत्र निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों ने प्रश्न पत्र बनाये। इसे प्रेमा पानू, डॉ. सोमवती शर्मा और अर्चना गहलोत के नेतृत्व में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य उपासना शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया।

Pilibhit News: अंगूरी देवी कालेज में प्रश्नपत्र निर्माण कार्यशाला संपन्न

Pilibhit News: पीलीभीत। अंगूरी देवी सरस्वती बालिका विद्या मन्दिर इंटर कालेज में भारतीय श्री विद्या परिषद की प्रश्न पत्र निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों से आये शिक्षकों ने प्रश्न पत्रों का निर्माण किया। यह कार्यशाला भारतीय श्री विद्या परिषद की प्रदेश निरीक्षक प्रेमा पानू, डॉ. सोमवती शर्मा (प्रान्तीय परीक्षा संयोजिका), अर्चना गहलोत (प्रान्तीय परीक्षा सह संयो जिका) के दिशा निर्देशन में प्रश्न पत्र निर्माण का कार्य पूरा हुआ। संयोजिका प्रधानाचार्य उपासना शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया।

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