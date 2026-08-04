Pilibhit News: बेल पत्र के पेड़ पर चढ़े अजगर का किया रेस्क्यू
Pilibhit News: सोमवार को सावन के दिनों में सहकारी चीनी मिल परिसर के शिव मंदिर के पास बेलपत्र के पेड़ पर एक अजगर का बच्चा देखा गया। इसकी सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने उसे सुरक्षित रेस्क्यू किया और फिर प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया। ग्रामीणों को बरसात में सतर्क रहने की सलाह दी गई।
Pilibhit News: मझोला। सहकारी चीनी मिल परिसर के शिव मंदिर के पास सोमवार को सावन के दिनों में बेलपत्र के पेड़ पर अजगर का बच्चा देने से श्रद्धालुओं में कौतूहल पैदा हो गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया तब सभी ने राहत की सांस ली। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शिव मंदिर परिसर में बेलपत्र के पेड़ पर अजगर का बच्चा देखा गया तो एकाएक भीड़ लग गई। क्षेत्रीय लोगों ने इसकी जानकारी वन विभाग की टीम को दी। तब पेड़ से उतार कर अजगर का रेसक्यू किया गया। इसके बाद उसे प्राकृतिक वास में छोड़ दिया गया। वन विभाग की टीम ने बरसात में ग्रामीणों को सतर्कत रहने को कहा गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।