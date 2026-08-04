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Pilibhit News: बेल पत्र के पेड़ पर चढ़े अजगर का किया रेस्क्यू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: सोमवार को सावन के दिनों में सहकारी चीनी मिल परिसर के शिव मंदिर के पास बेलपत्र के पेड़ पर एक अजगर का बच्चा देखा गया। इसकी सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने उसे सुरक्षित रेस्क्यू किया और फिर प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया। ग्रामीणों को बरसात में सतर्क रहने की सलाह दी गई।

Pilibhit News: बेल पत्र के पेड़ पर चढ़े अजगर का किया रेस्क्यू

Pilibhit News: मझोला। सहकारी चीनी मिल परिसर के शिव मंदिर के पास सोमवार को सावन के दिनों में बेलपत्र के पेड़ पर अजगर का बच्चा देने से श्रद्धालुओं में कौतूहल पैदा हो गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया तब सभी ने राहत की सांस ली। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शिव मंदिर परिसर में बेलपत्र के पेड़ पर अजगर का बच्चा देखा गया तो एकाएक भीड़ लग गई। क्षेत्रीय लोगों ने इसकी जानकारी वन विभाग की टीम को दी। तब पेड़ से उतार कर अजगर का रेसक्यू किया गया। इसके बाद उसे प्राकृतिक वास में छोड़ दिया गया। वन विभाग की टीम ने बरसात में ग्रामीणों को सतर्कत रहने को कहा गया है।

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