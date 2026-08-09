Pilibhit News: ससुराल आए बिहार के युवक का रेलवे हाल्ट पर मिला शव
Pilibhit News: पूरनपुर में एक युवक का शव रेलवे हाल्ट पर मिला। युवक की जेब से जहर का पैकेट मिला, जिससे आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक, महिला के पहले पति की मौत के बाद दूसरी शादी कर रहा था। महिला ने शुक्रवार को उसके साथ जाने से मना कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
Pilibhit News: पूरनपुर(पीलीभीत)। ससुराल आए युवक का शव रेलवे हाल्ट पर मिलने से खलबली मच गई। उसकी जेब से जहर का एक पैकेट मिला। इससे युवक के आत्महत्या करने की आशंका व्यक्त की जा रही है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना सेहरामऊ क्षेत्र के एक गांव की निवासी महिला के पति की लगभग दो साल पहले मौत हो गई थी। उसके बाद महिला ने बिहार के नांलदा के 25 वर्षीय मनीष कुमार पुत्र निदेश कुमार से शादी कर ली। महिला अपने बच्चों के साथ मनीष के साथ दिल्ली में रहती थी। कुछ दिन पहले वह अपने घर वापस आ गई।
शुक्रवार को पति मनीष उसे लेने के लिए पहुंचा लेकिन महिला ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। शनिवार सुबह मनीष का शव हाल्ट पर पड़ा मिला। दर्जनों ग्रामीण हाल्ट पर पहुंच गए। सूचना पर थाना सेहरामऊ पुलिस भी पहुंची और जांच की। मृतक की पैंट की जेब से जहर की पुड़िया मिली। इससे मनीष के जहर खाकर आत्महत्या करने की आशंका व्यक्त की जा रही है। पुलिस ने उसके परिजनों को इसकी सूचना दी। उसके बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना सेहरामऊ इंस्पेक्टर संजय कुमार ने बताया कि युवक ने आत्महत्या की है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।