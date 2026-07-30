Pilibhit News: व्यापारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को दी विदाई, पुष्प भेंट किए
Pilibhit News: पीलीभीत में नगर मजिस्ट्रेट विजय वर्धन तोमर की पदोन्नति पर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल युवा शाखा ने उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर युवा विंग के पदाधिकारियों ने तोमर के काम की सराहना की। युवा विंग जिला अध्यक्ष शैली शर्मा और अन्य व्यापारियों ने मिलकर यह आयोजन किया।
Pilibhit News: पीलीभीत। नगर मजिस्ट्रेट विजय वर्धन तोमर के पदोन्नति होकर मेरठ के एडीएम प्रशासन बनाए जाने पर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल युवा शाखा के पदाधिकारियों ने बुकें और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। युवा विंग जिला अध्यक्ष शैली शर्मा समेत पदाधिकारी ने पदोन्नत होने वाले वीवी तोमर के कार्यकाल की प्रशंसा की। व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष अफरोज जिलानी के अलावा युवा विंग जिलाध्यक्ष शैली शर्मा, रजी अंसारी, ऋषभ सिंह, हैदर अंसारी, तहमीद खान,शोएब, अभिलाष गुप्ता आदि व्यापारी रहे।
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