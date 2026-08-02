Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pilibhit News: गन्ना विभाग को मिले छह गन्ना विकास निरीक्षक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

Pilibhit News: गन्ना पर्यवेक्षकों की पदोन्नति के बाद जनपद में छह नए गन्ना विकास निरीक्षक नियुक्त किए गए हैं। इनमें हजारीलाल, हरवीर सिंह यादव, भगवान सिंह, राम खेलावन सिंह, रघुनाथ प्रसाद, और श्रीराम माथुर शामिल हैं। हरवीर सिंह यादव को मझोला का एससीडीआई और रघुनाथ प्रसाद को सचिव नियुक्त किया गया है।

Pilibhit News: गन्ना विभाग को मिले छह गन्ना विकास निरीक्षक

Pilibhit News: गन्ना पर्यवेक्षकों की पदोन्नति करने के बाद जनपद को छह गन्ना विकास निरीक्षक मिले हैं, जिसमें हजारीलाल, हरवीर सिंह यादव, भगवान सिंह, राम खेलावन सिंह, रघुनाथ प्रसाद, श्रीराम माथुर शामिल हैं। डीसीओ खुशीराम ने बताया कि हरवीर सिंह यादव को मझोला का एससीडीआई और रघुनाथ प्रसाद को सहकारी गन्ना विकास समिति मझोला का सचिव बनाया गया है। इन सभी ने कार्यभार संभाल लिया है।

ये भी पढ़ें:Hapur News: औचक गन्ना समिति पहुंची सीडीओ, दफ्तर से नदारद मिलें कर्मचारी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।