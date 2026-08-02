Pilibhit News: गन्ना विभाग को मिले छह गन्ना विकास निरीक्षक
Pilibhit News: गन्ना पर्यवेक्षकों की पदोन्नति के बाद जनपद में छह नए गन्ना विकास निरीक्षक नियुक्त किए गए हैं। इनमें हजारीलाल, हरवीर सिंह यादव, भगवान सिंह, राम खेलावन सिंह, रघुनाथ प्रसाद, और श्रीराम माथुर शामिल हैं। हरवीर सिंह यादव को मझोला का एससीडीआई और रघुनाथ प्रसाद को सचिव नियुक्त किया गया है।
Pilibhit News: गन्ना पर्यवेक्षकों की पदोन्नति करने के बाद जनपद को छह गन्ना विकास निरीक्षक मिले हैं, जिसमें हजारीलाल, हरवीर सिंह यादव, भगवान सिंह, राम खेलावन सिंह, रघुनाथ प्रसाद, श्रीराम माथुर शामिल हैं। डीसीओ खुशीराम ने बताया कि हरवीर सिंह यादव को मझोला का एससीडीआई और रघुनाथ प्रसाद को सहकारी गन्ना विकास समिति मझोला का सचिव बनाया गया है। इन सभी ने कार्यभार संभाल लिया है।
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