Pilibhit News: प्रधानाचार्य परिषद ने डॉ.सुरेंद्र गंगवार को पहनाई माला
Pilibhit News: पीलीभीत में प्रधानाचार्य परिषद ने बांके बिहारी राम इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. सुरेंद्र गंगवार को बधाई दी। यह सम्मान हाईकोर्ट द्वारा 2013 की भर्ती के मामले में स्पष्टता आने के बाद दिया गया। इस अवसर पर परिषद के कई पदाधिकारी भी उपस्थित थे।
Pilibhit News: पीलीभीत। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद की ओर से सनातन धर्म बांके बिहारी राम इंटर कॉलेज पीलीभीत के प्रधानाचार्य डॉ. सुरेंद्र गंगवार को वर्ष 2013 की भर्ती हाईकोर्ट द्वारा स्पष्ट कर देने के बाद माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। इस मौके पर प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी, जिलाध्यक्ष अखलाक हसन खान, जिला मंत्री डॉ. योगेश गंगवार, जिला उपाध्यक्ष रोहतास गंगवार, नरेंद्र सिंह, राजेश गंगवार, डॉ. जावेद अहमद, फिरोज खान, सुमन देवी, आशीष गंगवार उपस्थित रहे।
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