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Pilibhit News: लेबर रूम के बाहर बिखरे मिले जूते-चप्पल, प्राचार्य ने लगाई फटकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत के स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अमित कुमार ने महिला अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया। लेबर रूम के बाहर बिखरे जूते-चप्पलों को देखकर नाराज हुए और कर्मचारियों को उचित व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने लापरवाही पर चेतावनी दी और अस्पताल की साफ-सफाई व सेवाओं की जांच की।

Pilibhit News: लेबर रूम के बाहर बिखरे मिले जूते-चप्पल, प्राचार्य ने लगाई फटकार

Pilibhit News: पीलीभीत। स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अमित कुमार शनिवार सुबह अचानक संबद्ध महिला अस्पताल पहुंच गए। निरीक्षण के दौरान लेबर रूम के बाहर बिखरे मिले जूते- चप्पलों को देखकर उन्होंने नाराजगी जताई और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए व्यवस्था में तत्काल सुधार के निर्देश दिए। अचानक हुए निरीक्षण से अस्पताल कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। प्राचार्य सबसे पहले महिला अस्पताल के लेबर रूम के पास बने वार्ड में पहुंचे। यहां लेबर रूम के बाहर कर्मचारियों के जूते-चप्पल बेतरतीब पड़े मिले। वहीं एक मरीज के साथ तीन से चार तीमारदार भी वार्ड के भीतर नजर आए।

इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए प्राचार्य ने ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों से जवाब-तलब किया और भविष्य में ऐसी स्थिति मिलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। इसके बाद प्राचार्य पहली मंजिल पर पहुंचे और वहां वार्डों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने साफ-सफाई, मरीजों को मिल रही सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान संबंधित कर्मचारियों को अस्पताल की व्यवस्था बेहतर बनाए रखने और मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न होने देने के निर्देश दिए। प्राचार्य के अचानक निरीक्षण से पूरे महिला अस्पताल में देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

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