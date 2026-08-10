Pilibhit News: तिरंगा यात्रा की तैयारियों के लिए अभियान टोली बैठक संपन्न
Pilibhit News: आगामी 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा के आयोजन हेतु जिलाध्यक्ष गोकुल प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इसमें कार्ययोजना बनाई गई और दायित्वों का आवंटन किया गया। सदर और बरखेड़ा विधानसभा की अभियान टोली की तैयारियों की समीक्षा की गई।
Pilibhit News: पार्टी कार्यालय पर आगामी 13 अगस्त को निकाले जाने वाली तिरंगा यात्रा के लिए जिलाध्यक्ष गोकुल प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। कार्ययोजना बना कर दायित्वों को सौंपा गया। सदर समेत बरखेड़ा विधानसभा की अभियान टोली की तैयारियों की समीक्षा की गई। इसमें बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद, पूर्व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बृज क्षेत्र विजय सिंह गंगवार, सुनील मिश्रा, मंगली प्रसाद वर्मा, मान सिंह राठौर, नागेंद्र प्रताप, सत्यपाल वर्मा, अमित कुशवाहा, इन्द्रेश चौहान, महेंद्र राजपूत,महेश राजपूत, हेमराज दिवाकर आदि रहे।
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