Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pilibhit News: तिरंगा यात्रा की तैयारियों के लिए अभियान टोली बैठक संपन्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

Pilibhit News: आगामी 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा के आयोजन हेतु जिलाध्यक्ष गोकुल प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इसमें कार्ययोजना बनाई गई और दायित्वों का आवंटन किया गया। सदर और बरखेड़ा विधानसभा की अभियान टोली की तैयारियों की समीक्षा की गई।

Pilibhit News: तिरंगा यात्रा की तैयारियों के लिए अभियान टोली बैठक संपन्न

Pilibhit News: पार्टी कार्यालय पर आगामी 13 अगस्त को निकाले जाने वाली तिरंगा यात्रा के लिए जिलाध्यक्ष गोकुल प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। कार्ययोजना बना कर दायित्वों को सौंपा गया। सदर समेत बरखेड़ा विधानसभा की अभियान टोली की तैयारियों की समीक्षा की गई। इसमें बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद, पूर्व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बृज क्षेत्र विजय सिंह गंगवार, सुनील मिश्रा, मंगली प्रसाद वर्मा, मान सिंह राठौर, नागेंद्र प्रताप, सत्यपाल वर्मा, अमित कुशवाहा, इन्द्रेश चौहान, महेंद्र राजपूत,महेश राजपूत, हेमराज दिवाकर आदि रहे।

ये भी पढ़ें:13 अगस्त को निकाली जाएगी भव्य तिरंगा यात्रा
ये भी पढ़ें:Bareily News: 13 को निकलेगी भाजपा की तिरंगा यात्रा
ये भी पढ़ें:Biharsharif News: 13 अगस्त को धूमधाम से निकलेगी तिरंगा यात्रा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।