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Pilibhit News: गर्भवती महिला पर पड़ोसियों का हमला, समय से पहले जुड़वां बच्चों का जन्म, एक नवजात की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: बिलसंडा में पड़ोसियों के बीच विवाद के दौरान गर्भवती महिला के साथ मारपीट की गई, जिसके परिणामस्वरूप उसकी समय से पहले डिलीवरी हुई। महिला ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से एक नवजात की मृत्यु हो गई, जबकि दूसरा गंभीर हालत में है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।

Pilibhit News: गर्भवती महिला पर पड़ोसियों का हमला, समय से पहले जुड़वां बच्चों का जन्म, एक नवजात की मौत

Pilibhit News: बिलसंडा। पड़ोसियों के बीच हुए विवाद में गर्भवती महिला के साथ मारपीट की गई, जिससे उसकी समय से पहले डिलीवरी हो गई। जुड़वां बच्चों में से एक नवजात की मौत हो गई, जबकि दूसरा जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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पड़ोसी विवाद

बिलसंडा थाना क्षेत्र के ग्राम मानपुर निवासी कोमल ने थाना बिलसंडा में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें कहा गया कि पड़ोसियों नरेश, नरेंद्र और कविता से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। आरोप है कि इसी रंजिश में तीनों ने उसके साथ मारपीट की।

मारपीट के दौरान हुई तबीयत खराब

महिला का कहना है कि आरोपियों ने उसे घर से बाहर खींच लिया और लात-घूंसों से हमला किया। इस दौरान उसके पेट पर भी कई चोटें लगीं, जिससे उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और समय से पहले प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। गंभीर हालत में पीड़िता किसी तरह पुलिस चौकी पहुंची।

अस्पताल में उपचार

पुलिस ने तत्काल उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां से हालत गंभीर होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलसंडा रेफर कर दिया गया। वहां महिला ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। दोनों नवजातों की नाजुक स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उपचार के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। दूसरे नवजात की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रसव के बाद महिला की तबीयत भी बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना प्रभारी जगदीप सिंह मलिक ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है

सामान्य प्रश्न

गर्भवती महिला के साथ क्या हुआ?
उसे पड़ोसियों के साथ विवाद के दौरान मारपीट का सामना करना पड़ा, जिससे उसकी समय से पहले डिलीवरी हुई।
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