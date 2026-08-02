Pilibhit News: उपचार के दौरान दूसरे नवजात की भी मौत, बढ़ सकती हैं धाराएं
Pilibhit News: बिलसंडा में पड़ोसियों के विवाद के कारण गर्भवती महिला के साथ मारपीट हुई, जिससे उसकी समय से पूर्व डिलीवरी हुई। महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से एक नवजात की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर स्थिति में था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है।
Pilibhit News: बिलसंडा। पड़ोसियों के बीच हुए विवाद में गर्भवती महिला के साथ मारपीट किए जाने से समय पूर्व हुई डिलीवरी में जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ था। इसमें एक नवजात की मौत गुरुवार को हो गई थी। जबकि जबकि दूसरा नवजात भी जिंदगी और मौत से संघर्ष करते हुए रविवार को हार गया। पुलिस आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। बिलसंडा थाना क्षेत्र के ग्राम मानपुर निवासी कोमल ने थाना बिलसंडा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि पड़ोसियों नरेश, नरेंद्र और कविता से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। आरोप है कि इसी रंजिश में तीनों ने उसके साथ मारपीट की।
महिला का कहना है कि आरोपियों ने उसे घर से बाहर खींच लिया और लात-घूंसों से हमला किया। इस दौरान उसके पेट पर भी कई चोटें लगीं, जिससे उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और समय से पहले प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। गंभीर हालत में पीड़िता किसी तरह पुलिस चौकी पहुंची। पुलिस ने तत्काल उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां से हालत गंभीर होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलसंडा रेफर कर दिया गया। वहां महिला ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। दोनों नवजातों की नाजुक स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उपचार के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। दूसरे नवजात की हालत गंभीर होने पर उपचार चल रहा था। प्रसव के बाद महिला की तबीयत भी बिगड़ने पर उन्हें भी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इधर, दूसरे नवजात की भी रविवार को मौत होने से परिजनों मायूस हैं। इधर, थाना प्रभारी जगदीप सिंह मलिक ने बताया कि था कि पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया था। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है
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