Pilibhit News: बिजली लाइन में फंसा पक्षी, 10 मोहल्लों की गुल हुई बत्ती
Pilibhit News: पीलीभीत में रविवार सुबह बिजली लाइन में एक पक्षी फंसने से खकरा फीडर की सप्लाई अचानक ठप हो गई। लगभग 10 मोहल्लों में बिजली गुल हो गई। करीब ढाई घंटे बाद बिजली विभाग ने फॉल्ट ठीक कर बिजली बहाल की। इससे उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली। अन्य क्षेत्रों में भी बिजली की समस्याएँ रहीं।
Pilibhit News: पीलीभीत। शहर में रविवार सुबह बिजली लाइन में पक्षी के फंस जाने से खकरा फीडर की सप्लाई ठप हो गई। इससे फीडर से जुड़े करीब 10 मोहल्लों में बिजली गुल हो गई। सुबह के समय बिजली नहीं होने से लोगों को घरेलू कार्य निपटाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। करीब ढाई घंटे बाद बिजली विभाग की टीम ने फॉल्ट ठीक कर सप्लाई बहाल की, जिसके बाद उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली। रविवार सुबह करीब सात बजे खकरा फीडर की बिजली अचानक गुल हो गई। सूचना मिलने पर बिजली विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर लाइन की जांच की।
जांच के दौरान पता चला कि एक पक्षी बिजली की लाइन में फंस गया था, जिससे फॉल्ट हो गया। टीम ने लाइन से मृत पक्षी को हटाया और फॉल्ट को ठीक करने का काम शुरू किया। करीब पौने दस बजे बिजली आपूर्ति बहाल हो सकी। इधर, शहर के अन्य इलाकों में भी बिजली की आंख-मिचौली ने उपभोक्ताओं को परेशान किया। एकता नगर कॉलोनी में फॉल्ट के कारण सप्लाई बाधित रही, जबकि आवास विकास कॉलोनी में पूरी रात बिजली आती-जाती रही। शेरों वाली मठिया और मोहल्ला खुशिमल में भी फॉल्ट के चलते बिजली गुल रही। वहीं, अधिक लोड के कारण काशीराम फीडर भी ट्रिप हो गया। बिजली विभाग की टीम ने पेट्रोलिंग कर फॉल्ट तलाशा और उसे ठीक करने के बाद सप्लाई सुचारू कर दी।
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