Pilibhit News: घटनास्थल के सुरागों और संदिग्धों के आधार पर जांच तेज, कई लोगों से पूछताछदावा
Pilibhit News: पूरनपुर के गांव हुसैनापुर में लाखों रुपये की चोरी के मामले का खुलासा करने के लिए पुलिस ने कई टीमें लगा दी हैं। रामरतन भारती के घर से नकदी और कीमती सामान चुराया गया। पुलिस ने आरोपियों की पहचान के लिए जांच तेज कर दी है और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
Pilibhit News: पूरनपुर, संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के गांव हुसैनापुर में लाखों रुपये की चोरी की वारदात के खुलासे के लिए पुलिस ने कई टीमें लगा दी हैं। टीमों ने घटनास्थल से मिले सुरागों के आधार पर जांच तेज कर दी है और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि घटना का जल्द खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।गांव के रहने वाले रामरतन भारती के घर चोरों ने निशाना बनाते हुए नकदी, जेवर और अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया था। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। कोतवाल पवन पांडेय ने बताया कि खुलासे को लेकर टीमों को लगाया गया है।
संदिग्ध गतिविधियों की पड़ताल की जा रही है। कई लोगों से पूछताछ की गई है और कुछ अहम सुराग भी मिले हैं। जल्द ही चोरी की वारदात का खुलासा कर पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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