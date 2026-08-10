Pilibhit News: दहेज के तीन अलग-अलग मामलों में पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट

Pilibhit News: पीलीभीत में दहेज के तीन अलग-अलग मामलों में पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए हैं। विवाहिताओं ने ससुराल पक्ष पर मारपीट और दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इन मामलों में दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर महिलाओं को कथित तौर पर घर से निकाल दिया गया है।

Pilibhit News: पीलीभीत। दहेज के तीन अलग अलग मामलों में पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए हैं। तीनों विवाहिताओं ने ससुराल पक्ष के लोगों पर मारपीट करने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।

पहला मामला कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शेर मोहम्मद निवासी नजमा ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें कहा कि उसकी पुत्री की शादी पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रजागंज निवासी अरमान खा से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद पति के अलावा ससुर अच्छन खां, सास साहीन बेगम, देवर सैफ ने दहेज में नकदी और बाइक की मांग करना शुरू कर दी। मना करने पर दस जुलाई को मारपीट कर घर से निकाल दिया।

दूसरा मामला इसी थाना क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी निवासी सुशीला देवी पुत्री लाला राम ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें कहा गया कि उसकी शादी रामपुर जिले के मिलक थाना क्षेत्र के ग्राम लोहा पटटी निवासी मुकेश कुमार शर्मा से हुई थी। शादी के बाद पति के अलावा देवर रमेश शर्मा, सास उर्मीला शर्मा, जिठानी नीतू शर्मा, भुवनेश शर्मा, अक्षय शर्मा, मिथलेश शर्मा, मुकुल शर्मा ने दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताडित किया। पांच अगस्त को शाम सात बजे उसको मारपीट कर ससुराल से निकाल दिया।

तीसरा मामला एक अन्य मामले में थाना जहानाबाद क्षेत्र के शारदा कॉलोनी निवासी मोहन देवी ने थाना जहानाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें कहा गया कि उसकी पुत्री नीतू मौर्या की शादी ललौरीखेडा निवासी गोविंद से हुई थी। शादी के बाद से गोविंद और उसके माता पिता दहेज में ओर बाद में उधार डेढ़ लाख रूपये लिए थे। जब उसने अपने रूपये वापस मांगे तो आरोपियों ने उसकी पुत्री के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी।