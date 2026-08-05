Pilibhit News: निर्धारित मार्ग से निकलने को लेकर कांवड़ियों और पुलिस में नोकझोंक

Pilibhit News: पीलीभीत। थाना सुनगढ़ी क्षेत्र से गौरी शंकर मंदिर जलाभिषेक के लिए जा रहे कांवड़ियों के जत्थे को निर्धारित मार्ग से निकालने को लेकर पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कांवड़ियों को पुलिस ने निर्धारित मार्ग से निकलने के लिए कहा लेकिन वह डीजे के साथ जाने की मांग पर अड़ गए। काफी समझाने के बाद भी ना मानने पर पुलिस सुरक्षा के बीच उनको दूसरे रास्ते से निकलवाया गया।थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के स्टेशन रोड से मंगलवार रात कांवड़ियों का एक जत्था शहर के गौरी शंकर मंदिर में जल चढ़ाने के लिए निकला था। रात करीब 10 बजे जत्था कोतवाली क्षेत्र के सुनहरी मस्जिद चौराहे पर पहुंचा तो कुछ कांवड़ियों ने डीजे के साथ दूसरे मार्ग से जाने की इच्छा जताई।