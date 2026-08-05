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Pilibhit News: निर्धारित मार्ग से निकलने को लेकर कांवड़ियों और पुलिस में नोकझोंक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: डीजे के साथ दूसरे रास्ते से जाने की मांग पर अड़े कांवड़िये, पुलिस ने समझाने का किया प्रयासनिर्धारित मार्ग से निकलने को लेकर कांवड़ियों और पुलिस में नो

Pilibhit News: निर्धारित मार्ग से निकलने को लेकर कांवड़ियों और पुलिस में नोकझोंक

Pilibhit News: पीलीभीत। थाना सुनगढ़ी क्षेत्र से गौरी शंकर मंदिर जलाभिषेक के लिए जा रहे कांवड़ियों के जत्थे को निर्धारित मार्ग से निकालने को लेकर पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कांवड़ियों को पुलिस ने निर्धारित मार्ग से निकलने के लिए कहा लेकिन वह डीजे के साथ जाने की मांग पर अड़ गए। काफी समझाने के बाद भी ना मानने पर पुलिस सुरक्षा के बीच उनको दूसरे रास्ते से निकलवाया गया।थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के स्टेशन रोड से मंगलवार रात कांवड़ियों का एक जत्था शहर के गौरी शंकर मंदिर में जल चढ़ाने के लिए निकला था। रात करीब 10 बजे जत्था कोतवाली क्षेत्र के सुनहरी मस्जिद चौराहे पर पहुंचा तो कुछ कांवड़ियों ने डीजे के साथ दूसरे मार्ग से जाने की इच्छा जताई।

ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग से ही जाने के लिए समझाया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कुछ देर नोकझोंक हुई। पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से चेन बनाकर जत्थे को रोकने का प्रयास किया। सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली परमेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने कांवड़ियों से बातचीत कर उन्हें समझाया और शांतिपूर्वक निर्धारित मार्ग से निकलने के लिए कहा।उनके न मानने पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जत्था धुनो वाले चौराहे से निकाला गया। इस दौरान कुछ समय तक चौराहे पर हंगामा सा रहा, लेकिन पुलिस की सूझबूझ और सतर्कता से स्थिति सामान्य हो गई।

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