Pilibhit News: घर में घुसकर मां-बेटी को पीटा, मुकदमा दर्ज
Pilibhit News: बीसलपुर में एक घटना में मां-बेटी को घर में घुसकर पीटने का मामला सामने आया है। गांव गांगूपुर की रेखा देवी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि 19 जुलाई को आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
Pilibhit News: बीसलपुर। घर में घुसकर मां बेटी को पीटकर घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गांव गांगूपुर निवासी रेखा देवी पत्नी नरेश चंद्र ने कोतवाली में दी तहरीर में कहा है कि दिनांक 19 जुलाई को उसके घर में घुसकर व उसकी बेटी संजना के साथ मारपीट की। जिससे उसके हाथ में चोट लगी। आरोपी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुनेंद्र, रामप्रकाश उर्फ आकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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