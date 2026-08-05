Pilibhit News: कांवड़ यात्रा को लेकर हर बिंदु पर सतर्कता जरूरी: एडीजी
Pilibhit News: पीलीभीत। पुलिस प्रशासन ने सावन महीने की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सुरक्षा का खाका तैयार किया है। अपर पुलिस महानिदेशक ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और आपात सेवाओं पर ध्यान देने के निर्देश दिए, और महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।
Pilibhit News: पीलीभीत। सावन मास की कांवड़ यात्रा को सकुशल और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा का खाका तैयार कर लिया है। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक रमित शर्मा ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और आपात सेवाओं को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। एडीजी ने मंदिरों और कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सेक्टरवार ड्यूटी व्यवस्था लागू करने, प्रमुख स्थानों पर वॉच टावर स्थापित करने और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी रखने को कहा। भीड़ प्रबंधन के लिए प्रभावी पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग करने और श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुचारु बनाए रखने के निर्देश दिए गए। बैठक में महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। एडीजी ने पर्याप्त संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए पुलिसकर्मी संवेदनशील और सहयोगात्मक व्यवहार अपनाएं। इसके साथ ही प्रमुख घाटों और कांवड़ मार्गों पर मेडिकल कैंप, एम्बुलेंस, जीवनरक्षक दवाओं और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में पुलिस उपमहानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र अजय कुमार साहनी, एसपी सुकीर्ति माधव, एएसपी विक्रम दहिया सहित सभी क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने टीम भावना के साथ काम कर कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने का संकल्प लिया。
डायवर्जन व्यवस्था को प्रभावी बनाने के निर्देश
एडीजी ने जिले में लागू ट्रैफिक डायवर्जन योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने डायवर्जन मार्गों पर मार्ग परिवर्तन संकेतक और दिशा-सूचक बोर्ड लगाने के साथ ही इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए, ताकि आमजन को पहले से वैकल्पिक मार्गों की जानकारी मिल सके。
पड़ोसी जनपदों से सामंजस्य स्थापित किया जाए
मंदिर मार्गों पर वाहनों के लिए अलग पार्किंग व्यवस्था और संकरे रास्तों पर यातायात नियंत्रण को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए। बरेली, संभल, लखीमपुर और शाहजहांपुर पुलिस के साथ उत्तराखंड के सीमावर्ती जिलों से बेहतर तालमेल बनाए रखने पर जोर दिया गया। संयुक्त पेट्रोलिंग, साझा सूचना प्रणाली और सीमावर्ती क्षेत्रों में संयुक्त चेकपोस्ट के माध्यम से निगरानी बढ़ाने को कहा गया।
ब्लैक स्पॉट पर बढ़ेगी चौकसी
एडीजी ने दुर्घटना संभावित स्थानों (ब्लैक स्पॉट) पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। इन स्थानों पर बैरिकेडिंग, साइनेज, रिफ्लेक्टर और रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने को कहा गया। उन्होंने सभी ड्यूटी प्वाइंट पर तैनात पुलिसकर्मियों को उनके दायित्वों की पूर्व जानकारी देने और श्रद्धालुओं की शिकायतों का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए।
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