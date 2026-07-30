Pilibhit News: पुलिस ने व्यापारियों से कहा कर्मचारियों का कराए सत्यापन
Pilibhit News: बरखेड़ा में चार बदमाशों को पकड़ा गया, जो एक व्यापारी की दुकान में लूट की योजना बना रहे थे। पुलिस ने गश्त बढ़ाने और दुकानदारों से कर्मचारियों का सत्यापन कराने की अपील की। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की सलाह दी गई।
Pilibhit News: पूरनपुर। बरखेड़ा में बदमाशों के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने व्यापारियों से कर्मचारियों का सत्यापन कराने को कहा है। सतर्कता के लिए दुकानों को सीसीटीवी कैमरे से लैस करने की अपील की गई।
घटना का विवरण
मंगलवार को थाना बरखेड़ा क्षेत्र में पूरनपुर के एक व्यापारी की दुकान में लूट की योजना बना रहे चार बदमाशों को पकड़ लिया। इससे एक बड़ी घटना होने से बच गई। पकड़े गए बदमाशों में एक आरोपी व्यापारी की दुकान पर काम करता था। उसने दुकान की लोकेशन और व्यापारी के पास आने वाले कैश की पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी थी।
पुलिस की कार्रवाई
घटना को अंजाम देने से कुछ घंटे पहले ही पुलिस ने बदमाशों को घर दबोचा। बदमाशों के पकड़े जाने के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है। कोतवाल पवन कुमार पांडे ने उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय उपाध्यक्ष सहित कई व्यापारियों से इस संबंध में वार्ता की।
व्यापारियों के लिए सलाह
कोतवाल ने व्यापारियों से कहा कि सुरक्षा के लिए दुकान पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों का सत्यापन करा लें। उनका आपराधिक इतिहास और उनके बारे में पूरी जांच पड़ताल करने के बाद कर लें। उसके बाद ही दुकान पर उन्हें काम करने के लिए रखें। इसके अलावा सभी गतिविधियों पर नजर बनाए रखने के लिए दुकानों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाने को कहा। व्यापारियों ने पुलिस से कस्बे में गश्त बढ़ाने की मांग की।
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