Pilibhit News: दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, भेजा जेल
Pilibhit News: बीसलपुर में 29 जुलाई को एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी इन्सार अली को गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता की मां की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को खनंका तिराहा के पास से पकड़ा। वह अब जेल में है।
Pilibhit News: बीसलपुर। पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बीते दिनों 29 जुलाई को पीड़िता की मां की तहरीर पर नाबालिक किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज किया गया था। पीड़िता के बयानों के आधार पर मुकदमे में नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने की धारा की बढ़ोतरी की गई थी। पुलिस टीम ने एक सूचना पर खनंका तिराहा के पास से आरोपी इन्सार अली को धर लिया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है।
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