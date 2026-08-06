Pilibhit News: हत्या के प्रयास के दो आरोपी गिरफ्तार
Pilibhit News: पूरनपुर के गांव नारायणपुर में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट और हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस ने दो फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना में कई लोग घायल हुए। गिरफ्तार आरोपियों से घटना में प्रयुक्त कांता और डंडा बरामद किया गया और दोनों को जेल भेज दिया गया।
Pilibhit News: पूरनपुर। कोतवाली क्षेत्र के गांव नारायणपुर में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट और हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त कांता और डंडा भी बरामद किया है। कोतवाली क्षेत्र के गांव नारायणपुर में किसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए थे। घटना की सूचना पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार पांडे अस्पताल पहुंचे और स्वयं घायलों के बयान दर्ज कर घटना की वीडियोग्राफी की थी। मामले में गांव निवासी जमना देवी पत्नी अंकुर कुमार की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास और मारपीट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
बुधवार को पुलिस ने नामजद आरोपी राकेश कुमार और दिनेश कुमार को बंडा चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया।कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार पांडे ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कांता और डंडा बरामद किया गया है। दोनों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।
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