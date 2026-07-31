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Pilibhit News: चोरी की योजना बनाते बरेली और उत्तराखंड के दो युवकों समेत चार गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: जवानाबाद पुलिस ने चोरी की योजना बना रहे चार युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक कार, तलवार, चोरी में उपयोगित सामग्री और उपकरण बरामद हुए हैं। आरोपियों ने बताया कि वे ट्रकों की बैटरी और कीमती सामान चुराकर अज्ञात कबाड़ियों को बेचते थे। पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल में डाल दिया है।

Pilibhit News: चोरी की योजना बनाते बरेली और उत्तराखंड के दो युवकों समेत चार गिरफ्तार

Pilibhit News: जहानाबाद। जहानाबाद पुलिस ने चोरी की योजना बना रहे चार युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से एक कार,एक तलवार, चोरी में प्रयुक्त सब्बल,कटर,प्लास,पेचकस,मोबाइल,टॉर्च सहित अन्य उपकरण बरामद किए। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। प्रभारी निरीक्षक जहानाबाद जयशंकर सिंह ने बताया कि चौकी प्रभारी ललौरीखेड़ा विवेक कुमार अपनी टीम के साथ रात्रि गश्त पर थे। इस दौरान सूचना मिली कि खरुआ रोड स्थित नए रेलवे ओवरब्रिज के नीचे लाल रंग की कार में कुछ लोग ट्रकों की बैटरी चोरी करने तथा मौका न मिलने पर हाईवे किनारे किसी दुकान का ताला तोड़कर चोरी करने की योजना बना रहे हैं।

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सूचना पर पुलिस ने रात करीब डेढ़ बजे घेराबंदी कर चारों युवकों को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम अल्ताफ निवासी देवरनिया बरेली,खुर्शीद निवासी पुलभट्टा ऊधमसिंह नगर,उत्तराखंड,अशोक और राजीव निवासी सहगवा नगरिया थाना जहानाबाद बताया। उनके कब्जे से कार के अलावा चोरी में प्रयुक्त सामान और तलवार बरामद हुई। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे रात में हाईवे किनारे खड़े ट्रकों की बैटरियां तथा खेतों में लगे इंजनों के कीमती पार्ट चोरी कर अज्ञात कबाड़ियों को बेच देते थे। मौका मिलने पर घरों और दुकानों में नकब लगाकर चोरी करते थे। पुलिस के अनुसार अशोक और राजीव शातिर अपराधी हैं। जिन्होंने अल्ताफ और खुर्शीद को एक-एक हजार रुपये देकर वारदात में शामिल किया था। सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है।

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