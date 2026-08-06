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Pilibhit News: कॉलेज के बाहर छात्राओं से अभद्रता करने वाले चार बाइक सवार दबोचे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पूरनपुर में बंडा रोड पर एक कॉलेज के बाहर बाइक सवार युवकों द्वारा छात्राओं से अभद्रता करने की शिकायत पर पुलिस ने चार युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। कॉलेज प्रशासन ने शिकायत की थी कि युवक लगातार तेज आवाज में बाइक चलाते थे और छात्राओं पर अशोभनीय टिप्पणियां करते थे।

Pilibhit News: कॉलेज के बाहर छात्राओं से अभद्रता करने वाले चार बाइक सवार दबोचे

Pilibhit News: पूरनपुर। बंडा रोड स्थित एक कॉलेज के बाहर कई दिनों से बाइक सवार युवकों द्वारा हंगामा करने और छात्राओं से अभद्रता किए जाने की शिकायत पर पुलिस ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए चार युवकों को पकड़ लिया। पुलिस ने एक बाइक को भी कब्जे में लेकर सीज किया है। आरोपियों से कोतवाली में पूछताछ की जा रही है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी है। बताया जाता है कि कॉलेज में अवकाश के समय पिछले कई दिनों से कुछ युवक बाइक से पहुंचकर तेज आवाज में वाहन दौड़ाते, शोर-शराबा करते और वहां से गुजरने वाली छात्राओं पर अशोभनीय टिप्पणियां करते थे।

इससे छात्राओं और कॉलेज प्रशासन में नाराजगी थी। मामले की शिकायत कॉलेज प्रबंधन ने कोतवाली पुलिस से की।बुधवार को पुलिस ने कॉलेज की छुट्टी के समय मौके पर पहुंचकर चार युवकों को पकड़ लिया। उनके कब्जे से एक मोटरसाइकिलें भी बरामद की गईं। पूछताछ में सामने आया कि पकड़े गए युवकों में से एक कॉलेज का छात्र भी बताया जा रहा है। हालांकि स्कूल प्रबंधन ने कोतवाली में दी गई तहरीर में खुद बाइक सवारों को पकडकर पुलिस को सौंपने की बात कही हैं। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पवन पांडेय ने बताया कि कॉलेज प्रबंधन की शिकायत पर चार युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

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