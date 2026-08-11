Pilibhit News: अपने ही घर में की लाखों की चोरी, पुलिस जांच में खुला राज
Pilibhit News: दियोरिया के गांव खरदहाई में लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवरात और नकदी चोरी होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने परिवार के सदस्य रचित को गिरफ्तार किया, जिसने खुद पर चोरी का आरोप लगाया। उसके पास से चोरी किए गए आभूषण और नकदी बरामद कर ली गई।
Pilibhit News: दियोरिया। कोतवाली क्षेत्र के गांव खरदहाई में घर से लाखों रुपये के जेवरात और नकदी चोरी होने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक चोरी की वारदात परिवार के ही सदस्य रचित उर्फ तोता ने अपनी ही मां के जेवरात चोरी कर अंजाम दी थी। खरदहाई निवासी हरिओम पुत्र सुभाष अवस्थी ने पुलिस को बताया कि बीती रात उनके घर से एक बक्सा और 25 हजार रुपये की नकदी चोरी हो गई। बक्से में सोने-चांदी के लाखों रुपये कीमत के जेवरात रखे थे। चोरी की सूचना रचित ने खुद डायल-112 पर दी थी। इसके बाद वह अपने ताऊ सुभाष के साथ थाने पहुंचा और चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने में भी शामिल रहा।
चोरी का खुलासा
मामले में तीन अगस्त को मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच शुरू की तो शक परिवार के ही सदस्य रचित पर गहराने लगा। पुलिस की जांच में खुद को फंसता देख रचित ने विषाक्त खाने का दावा किया। उसे दियोरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टरों ने उसकी स्थिति सामान्य बताई। बाद में उसे घर भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस ने रचित की तलाश शुरू की और थाना प्रभारी गौतम सिंह के नेतृत्व में उसे पकड़िया पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की बात स्वीकार की। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर बक्सा, एक जोड़ी टोप्स, एक अंगूठी, एक जोड़ी पायल और 15 हजार रुपये बरामद किए। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया।
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