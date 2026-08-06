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Pilibhit News: जल्द अतिक्रमण पर कसेगा शिकंजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत में फुटपाथों और अन्य अनाधिकृत कब्जों के खिलाफ अभियान चलाने की योजना बनाई जा रही है। डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि शहर में विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण का निरीक्षण किया गया है और इसे समाप्त करने के लिए एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई की जाएगी।

Pilibhit News: जल्द अतिक्रमण पर कसेगा शिकंजा

Pilibhit News: पीलीभीत। शहर में फुटपाथ समेत अनाधिकृत रूप से कब्जा और अतिक्रमण को लेकर अब नए सिर से कार्ययोजना बना कर अभियान चलाया जाएगा। शहर में अलग अलग लोकेशन पर अतिक्रमण को लेकर डीएम सख्त हो गए हैं और जल्द ही एक सप्ताह के अंदर रणनीति बना कर क्रियान्वयन किया जा सकता है। डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि कई जगहों पर अतिक्रमण को देखा है। इस पर अभियान चलाएंगे।

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