Pilibhit News: कर्तव्य पथ की तरह जिले में बनेगा शपथ पथ

Pilibhit News: पीलीभीत। जिले में पहली बार राजधानी दिल्ली की तर्ज पर राजपथ या कर्तव्य पथ की तर्ज पर शपथ पथ बनाया जाएगा। इसकी तैयारी की गई है। इसके अंतर्गत निकाय क्षेत्र यानि सिटी सर्किल में दो मार्ग प्रस्तावित किए गए हैं। इस शपथ पथ के लिए कार्ययोजना बना कर शासन में प्रस्ताव भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि प्रोजेक्ट में शामिल दो सड़कों में से किसी एक का कायाकल्प हो जाएगा। शपथ पथ के अंतर्गत निकाय की किसी एक सड़क को नवयुग योजना के अंतर्गत शामिल किया जाना है। इस सड़क पर अतिरिक्त प्रकाश व्यवस्था के अलावा डिवाइडर और नयनाभिराम के लिए साज सज्जा के अतिरिक्त सजावट का काम किया जाना है। निकाय इस शपथ पथ के जरिए अपने कराए गए कार्यों का अक्स भी इस पर खास सज्जा के साथ दिखा सकती है। अब तक जिले में नवयुग के अंतर्गत ऐसी कोई पहल सामने नहीं आ सकी है। पर अब इसका कायाकल्प करने की तैयारी की गई है।