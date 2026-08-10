Pilibhit News: कर्तव्य पथ की तरह जिले में बनेगा शपथ पथ
Pilibhit News: पीलीभीत में पहली बार राजपथ की तर्ज पर शपथ पथ बनाया जाएगा। इसमें निकाय क्षेत्र में दो मार्ग प्रस्तावित हैं। कार्ययोजना शासन में भेजी गई है। एक सड़क को नवयुग योजना के अंतर्गत कायाकल्प किया जाएगा, जिसमें सजावट और प्रकाश व्यवस्था शामिल है। यह पहल अब तक जिले में नहीं हुई थी।
Pilibhit News: पीलीभीत। जिले में पहली बार राजधानी दिल्ली की तर्ज पर राजपथ या कर्तव्य पथ की तर्ज पर शपथ पथ बनाया जाएगा। इसकी तैयारी की गई है। इसके अंतर्गत निकाय क्षेत्र यानि सिटी सर्किल में दो मार्ग प्रस्तावित किए गए हैं। इस शपथ पथ के लिए कार्ययोजना बना कर शासन में प्रस्ताव भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि प्रोजेक्ट में शामिल दो सड़कों में से किसी एक का कायाकल्प हो जाएगा। शपथ पथ के अंतर्गत निकाय की किसी एक सड़क को नवयुग योजना के अंतर्गत शामिल किया जाना है। इस सड़क पर अतिरिक्त प्रकाश व्यवस्था के अलावा डिवाइडर और नयनाभिराम के लिए साज सज्जा के अतिरिक्त सजावट का काम किया जाना है। निकाय इस शपथ पथ के जरिए अपने कराए गए कार्यों का अक्स भी इस पर खास सज्जा के साथ दिखा सकती है। अब तक जिले में नवयुग के अंतर्गत ऐसी कोई पहल सामने नहीं आ सकी है। पर अब इसका कायाकल्प करने की तैयारी की गई है।
पालिका दफ्तर है बीच में मिड प्वाइंट
रेलवे स्टेशन चौराहा पर नेहरू पार्क के पास से नगर पालिका परिषद कार्यालय होते हुए गौहनिया चौराहा वाया शुगर फैक्ट्री तक की रोड का इसमे शामिल किया गया है। साथ ही नगर पालिका से नेहरू पार्क होते हुए छतरी चौराहा तक के मार्ग को शपथ पथ के तौर पर विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया है।
अलग-अलग कैटेगरी में हैं आवेदन
नवयुग योजना के अंतर्गत शासन में नगर निकाय ने इसमें करीब 12 से 18 करोड़ तक के अलग-अलग कैटेगरी वाले कार्यों पर प्रस्ताव मांगे हैं। अब इस योजना के अंतर्गत दो अलग अलग मार्ग चिन्हित कर दिए गए हैं।
नवयुग योजना के अंतर्गत अलग अलग कार्य हैं। इनमें हमने दो सड़कों को प्रस्तावित किया है। ताकि इन सड़कों को अत्याधुनिक तौर पर विकसित कर सकें। पालिका के पास जो सब्जी मंडी लगती है उसे भी दूसरी जगह स्थान देंगे। यहां जो सड़क शामिल होगी। उस पर आधुनिक तौर पर काम कराएंगे।
- डा.आस्था अग्रवाल, पालिकाध्यक्ष
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