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Pilibhit News: होनहारों ने साहित्यिक विषयों को रचनात्मक ढंग से पेश किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत के बेनहर पब्लिक स्कूल में कक्षा छह से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए लिटरेटी-अंग्रेज़ी साहित्य एवं भाषा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने अपनी साहित्यिक और रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विद्यालय की संस्थापिका रंजीत सैहमी और प्रधानाचार्या करिश्मा सैहमी ने रचनात्मकता पर जोर दिया।

Pilibhit News: होनहारों ने साहित्यिक विषयों को रचनात्मक ढंग से पेश किया

Pilibhit News: पीलीभीत। बेनहर पब्लिक स्कूल के अंग्रेज़ी क्लब की ओर से कक्षा छह से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए लिटरेटी-अंग्रेज़ी साहित्य एवं भाषा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने अपनी कल्पनाशक्ति, साहित्यिक ज्ञान, भाषायी दक्षता एवं रचनात्मक प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करते हुए अंग्रेज़ी साहित्य और भाषा के विभिन्न पहलुओं को जीवंत रूप प्रदान किया। प्रदर्शनी का शुभारंभ विद्यालय की संस्थापिका रंजीत सैहमी ने करते हुए कहा कि साहित्यिक एवं रचनात्मक कार्यों से होनहार आगे बढ़ते हैं। प्रधानाचार्या करिश्मा सैहमी ने पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रखते हुए रचनात्मकता पर जोर दिया। एमडी डॉ. परविंदर सिंह व मैनेजिंग ट्रस्टी गुरदित्त सिंह सैहमी ने प्रदर्शनी में बच्चों का उत्साह बढ़ाया।

आकर्षक मॉडल, चार्ट, रचनात्मक लेखन एवं ज्ञानवर्धक गतिविधियाँ तैयार कीं। प्रदर्शनी में अंग्रेज़ी भाषा का विकास क्रम, विलियम शेक्सपियर के नाटक एवं नाट्य साहित्य, जेके रोलिंग की हैरी पॉटर की सात पुस्तकों की श्रृंखला, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डिस्कवरिंग टट आदि विषयों को प्रस्तुत किया गया। रोशनी बग्गा, निर्मला शर्मा, नेहा पांडेय, मीतू शर्मा, विजय जायसवाल, रचना वाधवा, मोहिनी उपाध्याय, मुक्ता पांडेय, अनु अग्रवाल, निर्मला शर्मा, संस्कृति कश्यप, पूनमरानी, उला कुरैशी आदि रहीं।

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