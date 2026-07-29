Pilibhit News: दो साल में ही गड्ढों में तब्दील हो गई रामलीला मैदान की रोड

Pilibhit News: पीलीभीत। कई साल तक गड्ढों का दंश झेलने के बाद नगर पंचायत की ओर से बनवाई गई रामलीला मैदान की सड़क महज दो साल में ही बदहाल हो गई है। सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं। बारिश होने पर इन गड्ढों में पानी भर जाने से राहगीरों और वाहन चालकों को सड़क की स्थिति का अंदाजा नहीं लग पाता। इससे हादसे का खतरा भी बना हुआ है। रामलीला मैदान की ओर जाने वाली यह सड़क लंबे समय से जर्जर थी। स्थानीय लोगों की लगातार मांग के बाद नगर पंचायत की ओर से करीब दो साल पहले सड़क का निर्माण कराया गया था।

लोगों को उम्मीद थी कि अब उन्हें जर्जर सड़क से राहत मिलेगी, लेकिन निर्माण के कुछ समय बाद ही सड़क उखड़ने लगी। अब जगह-जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं। बारिश के बाद स्थिति और खराब हो जाती है। सड़क के गड्ढों में पानी भरने से वाहन चालकों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। खासकर दोपहिया वाहन चालकों को पानी से भरे गड्ढों के कारण दुर्घटना का डर बना रहता है। लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया, जिसके चलते कम समय में ही सड़क की हालत खराब हो गई। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि संतोख संधू ने बताया कि राजनीतिक दबाब के चलते सड़क का पूरा बजट पास नहीं हो सका था। महज 1.30 करोड ही आया था, जबकि लागत पांच करोड से अधिक थी। फाइलों को दबा दिया गया था। अब शेष बजट भी आ गया। जल्द ही काम को शुरु करा दिया जाएगा।