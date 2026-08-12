Pilibhit News: तालाब के पट्टे की शिकायत लेकर गए कार्यकर्ताओं ने दिया धरना
Pilibhit News: पीलीभीत के पंचायत कुर्रेया नवदिया में तालाबों के पट्टे और सरकारी भूमि पर कब्जे की शिकायत डीएम को की गई। डीएम ने एसडीएम को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। शिवसेना का प्रतिनिधिमंडल धरना दिया, जिस दौरान एसडीएम पर अपशब्द कहने का आरोप लगा। बाद में मामला निपट गया।
Pilibhit News: पीलीभीत। सदर तहसील के अंतर्गत पंचायत कुर्रेया नवदिया में तालाबों के पट्टे व सरकारी भूमि पर कब्जा करने की शिकायत डीएम से की। डीएम ने संबंधित शिकायत पर कार्यवाही के लिए एसडीएम सदर को निर्देशित किया। शिवसेना के जिलाध्यक्ष की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल एसडीएम सदर से मिलने पहुंचा।
शिवसेना का धरना
शिव सेना ने जिलाध्यक्ष ने यहां एसडीएम पर अपशब्द कहने का आरोप लगा कर अन्य प्रतिनिधिमंडल के साथ धरना दिया। हालांकि इसको लेकर दोनों ही पक्षों में कहासुनी हो गई। पर बाद में मामला निपट गया। कुरैया नवदिया के ग्रामीणों राम सनेही, केसरी लाल समेत कई लोगों ने डीएम को बताया कि अनाधिकृत रूप से तालाब और सरकारी भूमि पर कब्जा है। शिकायत के बाद भी इसे नहीं हटाया जा रहा। डीएम ने एसडीएम को निर्देशित किया तो प्रतिनिधिमंडल शिवसेना के जिलाध्यक्ष शैली शर्मा व उपाध्यक्ष प्यारे लाल प्रजापति के साथ तहसील पहुंचा। आरोप है कि एसडीएम नाराज हो गई और अपशब्दों से संबंधित किया। नाराज प्रतिनिधिमंडल ने एसडीम कार्यालय के समक्ष धरना देकर विरोध जताया। जिलाध्यक्ष शैली ने बताया कि बाद में एसडीएम ने खेद जता दिया।
एसडीएम का स्पष्टीकरण
मैने किसी से कोई अपशब्द नहीं कहें और न ही खेद जताया। कुछ लोग शिकायत लेकर आए थे। उसे दिखवा रहे हैं और यह कह कर मैं अपने कोर्ट में वाद सुनने चली गई।
- श्रद्धा सिंह, एसडीएम
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