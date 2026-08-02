Pilibhit News: कांवड़ रूटों पर डीएम-एसपी ने देखी सुरक्षा और सर्तकता
Pilibhit News: पीलीभीत में सावन और कांवड़ यात्रा को लेकर डीएम और एसपी ने बरेली बॉर्डर का निरीक्षण किया। पुलिस को सुरक्षा, यातायात और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए निर्देश दिए गए। कांवड़ यात्रा का मार्ग, बैरिकेडिंग और चिकित्सीय सहायता की व्यवस्था की जाएगी। कांवड़िये रविवार से पहुंचना शुरू कर देंगे।
Pilibhit News: पीलीभीत। सावन और कांवड़ यात्रा को लेकर डीएम और एसपी ने बीसलपुर पहुंचकर बरेली बॉर्डर पर निरीक्षण किया। अफसरों ने दोनों जिलों की पुलिस को आपस में बेहतर सामांजस्य बनाने और सुरक्षा, यातायात और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पुलिस पिकेट की तैनाती करने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को डीएम ज्ञानेंद्र सिंह और एसपी सुकीर्ति माधव ने थाना बीसलपुर क्षेत्र के चुर्रा सकतपुर स्थित बरेली-पीलीभीत जनपद सीमा बॉर्डर का निरीक्षण कर कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
आवश्यकताओं का ध्यान
आज से पहुंचने लगेंगे कांवड़िया
रविवार सुबह से ही कांवड़ियों के जत्थे पहुंचने शुरू हो जाएंगे। कांवड़िया मंडी समिति में विश्राम करेंगे। इसके बाद सोमवार सुबह से शहर के गौरीशंकर मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। इसके अलावा रविवार को बड़ी संख्या में कांवड़िया डाक कांवड़ लेकर भी जाएंगे।
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