Pilibhit News: मेडिकल कॉलेज में नहीं कैंसर का उपचार, हो रही मात्र स्क्रीनिंग

Pilibhit News: पीलीभीत। स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज में कैंसर मरीजों की जांच और स्क्रीनिंग की सुविधा तो उपलब्ध है, लेकिन अभी यहां कैंसर का उपचार नहीं हो रहा है। कैंसर की आशंका वाले मरीजों की स्क्रीनिंग के बाद उन्हें आगे के उपचार के लिए उच्च चिकित्सा संस्थानों में रेफर किया जा रहा है। इससे मरीजों और उनके परिजनों को इलाज के लिए दूसरे शहरों की दौड़ लगानी पड़ रही है। मेडिकल कॉलेज में कैंसर की स्क्रीनिंग और मरीजों की प्रारंभिक जांच के लिए तीन चिकित्सकों का पैनल काम कर रहा है। मरीजों की जांच के दौरान कैंसर की आशंका मिलने पर आवश्यक परीक्षण कराए जाते हैं।

रिपोर्ट के आधार पर मरीजों को उपचार के लिए उच्च सेंटर भेज दिया जाता है। फिलहाल मेडिकल कॉलेज में कैंसर की सर्जरी, कीमोथेरेपी और अन्य विशेषज्ञ उपचार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जिले में कैंसर के मरीजों की संख्या को देखते हुए मेडिकल कॉलेज में उपचार की सुविधा शुरू होने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। खासकर गरीब और ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले मरीजों के लिए बाहर जाकर उपचार कराना काफी मुश्किल होता है। स्क्रीनिंग के बाद मरीजों को उपचार के लिए रेफर किए जाने से उनका समय और पैसा दोनों खर्च होते हैं। मेडिकल कॉलेज के उप प्राचार्य डॉ. अरुण सिंह ने बताया कि कैंसर उपचार की सुविधा शुरू कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। जल्द ही यहां कैंसर मरीजों के उपचार की सेवा शुरू कराने का प्रयास है। इससे मरीजों को प्रारंभिक जांच के साथ उपचार की सुविधा भी मेडिकल कॉलेज में ही मिल सकेगी। अभी तक यहां पर पैथोलोजी विभाग की डॉ. विभुति गोयल, डॉ. केएल गुप्ता और डॉ. संगीता सहित तीन चिकित्सकों का पैनल जांच कर रिपोर्ट दे रहे हैं।