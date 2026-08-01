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Pilibhit News: स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों की बैठक चार अगस्त को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत में स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) के कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए 4 अगस्त को अपराह्न साढ़े 12 बजे गांधी सभागार में डीएम ज्ञानेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाएगी। सभी अधिकारियों की समय पर उपस्थिति अनिवार्य है।

Pilibhit News: स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों की बैठक चार अगस्त को

Pilibhit News: पीलीभीत। स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए डीएम ज्ञानेंद्र सिंह की अध्यक्षता में गांधी सभागार में चार अगस्त को अपराह्न साढ़े 12 बजे बैठक होगी, जिसमें सभी अधिकारी समय से उपस्थित हों।

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