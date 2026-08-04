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Pilibhit News: नशामुक्त भारत का संकल्प लेने को एकजुट हुए मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक व छात्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज में नशा मुक्त भारत पखवाड़ा के तहत एक सामूहिक शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। चिकित्सकों, शिक्षकों और छात्रों ने नशे से दूर रहने का संकल्प लिया। डॉ. अमित कुमार ने नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए नागरिकों की जिम्मेदारी पर जोर दिया। विभिन्न गतिविधियों के जरिए जागरूकता बढ़ाने का आश्वासन दिया गया।

Pilibhit News: नशामुक्त भारत का संकल्प लेने को एकजुट हुए मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक व छात्र

Pilibhit News: पीलीभीत। मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध चिकित्सालय में सोमवार को नशा मुक्त भारत पखवाड़ा के तहत सामूहिक शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। लेक्चर थिएटर में आयोजित कार्यक्रम में चिकित्सकों, शिक्षकों, कर्मचारियों और एमबीबीएस छात्रों ने नशे से दूर रहने और दूसरों को भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अमित कुमार ने कहा कि नशामुक्त समाज का निर्माण केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने सभी से स्वयं नशे से दूर रहने और परिवार व समाज में भी इसके प्रति जागरूकता फैलाने का आह्वान किया।

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डॉ. पूजा सिंदवानी ने सभी को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। उप प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष डॉ. अरुण सिंह ने बताया कि पखवाड़े के दौरान जनजागरूकता रैली, स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम, विशेषज्ञ व्याख्यान, पोस्टर व स्लोगन प्रतियोगिता समेत कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, ताकि युवाओं और आमजन में नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाई जा सके। कार्यक्रम में डॉ. पीसी श्रीवास्तव, डॉ. शिखा सक्सेना, डॉ. मुकेश पाण्डेय, डॉ. शकील अहमद, डॉ. वरलक्ष्मी सहित सभी विभागाध्यक्ष, चिकित्सक, कर्मचारी और एमबीबीएस छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

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