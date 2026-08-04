Pilibhit News: इमरजेंसी में तीमारदारों की आवाजाही पर नियंत्रण, मिलने का समय हुआ तय
Pilibhit News: पीलीभीत में स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में मरीजों से मुलाकात का समय निर्धारित किया गया है। तीमारदार अब तीन समयावधियों में ही मरीजों से मिल सकेंगे। यह व्यवस्था चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए उपचार में सुविधा और मरीजों के लिए बेहतर वातावरण सुनिश्चित करेगी।
Pilibhit News: पीलीभीत। स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती मरीजों की देखभाल और उपचार व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए अस्पताल प्रशासन ने तीमारदारों के प्रवेश और मुलाकात का समय निर्धारित कर दिया है।
नई व्यवस्था के तहत मुलाकात का समय
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एसपी सिंह के निर्देश पर जारी आदेश के अनुसार अब तीमारदार दिन में केवल तीन तय समयावधि में ही भर्ती मरीजों से मिल सकेंगे। इमरजेंसी वार्ड में अनावश्यक भीड़, शोर-शराबा और अव्यवस्था के कारण उपचार कार्य प्रभावित होने की शिकायतें मिल रही थीं। नई व्यवस्था लागू होने से चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को मरीजों के उपचार में सुविधा मिलेगी, वहीं मरीजों को भी शांत और बेहतर वातावरण उपलब्ध हो सकेगा।
तीमारदारों के लिए समय-सारिणी
जारी समय-सारिणी के अनुसार तीमारदार सुबह 8 बजे से 10 बजे तक, दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक और शाम 7 बजे से 9 बजे तक भर्ती मरीजों से मुलाकात कर सकेंगे। निर्धारित समय के अलावा इमरजेंसी वार्ड में अनावश्यक प्रवेश पर रोक रहेगी। अस्पताल प्रशासन ने सभी तीमारदारों से नई व्यवस्था का पालन करने और उपचार व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। सीएमएस का कहना है कि इस व्यवस्था से इमरजेंसी वार्ड में भीड़ नियंत्रित होगी और स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा।
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