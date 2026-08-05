Pilibhit News: अग्रवाल सभा चुनाव में राजीव टीटी अध्यक्ष, महामंत्री पद पर राजेश बिछले विजयी

Pilibhit News: पीलीभीत। शहर की अग्रवाल सभा के नए पदाधिकारियों के लिए चुनाव प्रक्रिया मंगलवार को अग्रवाल सभा भवन में संपन्न हो गई। सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक हुए चुनाव के लिए कुल 2978 मतदाताओं में से 1633 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। देर रात आए परिणाम में राजीव अग्रवाल टीटी अध्यक्ष पद पर,महामंत्री पद पर राजेश अग्रवाल बिछले विजयी हुए। उपाध्यक्ष पद पर सोनू महातिया विजयी हुए। बारिश के दौरान भी मतदाताओं का उत्साह कम नहीं हुआ। मतदान के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स भी तैनात रहा। शहर के अग्रवाल सभा भवन में होने वाले चुनाव के लिए मंगलवार सुबह आठ बजे से ही मतदाताओं की लाइनें लगना शुरू हो गई थी।

मतदान के लिए कुल छह मतदान बूथ बनाए गए थे। चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए तीन, सचिव पद के लिए दो, उपाध्यक्ष पद के लिए दो, उपमंत्री पद के लिए तीन, कोषाध्यक्ष पद के लिए दो तथा कानूनी सलाहकार पद के लिए तीन प्रत्याशियों के लिए मतदाताओं ने अपने अपने मत का प्रयोग किया। मतदान के दौरान अग्रवाल सभा का माहौल काफी उल्लासपूर्ण रहा। प्रत्याशी अपने-अपने पक्ष में मतदाताओं से मत डालने के लिए अपील करते रहे। शाम पांच बजे मतदान स्थल का गट बंद कर दिया गया। मतदान के दौरान कुल 1633 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहा। मतदान करने आए मतदाताओं को पहचान पत्र देखने के बाद ही मतदान करने दिया गया। मतदान के बाद मतों की गिनती शुरू हुई।देर रात जारी हुए परिणाम में अग्रवाल सभा के अध्यक्ष पद हेतु नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन राजीव अग्रवाल टीटी 715 वोट पाकर विजयी हुए। दूसरे नंबर पर अतुल अग्रवाल 511 मतों पर रहे जबकि तीसरे नंबर पर शैली अग्रवाल 380 मतों पर रहे। अध्यक्ष पद पर वोटों का अंतर 204 वोटों का रहा। इसी तरह महामंत्री पद पर राजेश अग्रवाल बिछले विजयी हुए। अभिषेक अग्रवाल दूसरे नंबर पर रहे। उपाध्यक्ष पद पर सोनू महातिया विजयी रहे।