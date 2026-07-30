Pilibhit News: जिला निर्वाचन अधिकारी ने वेयरहाउस का निरीक्षण कर देखी व्यवस्थाएं
Pilibhit News: पीलीभीत के जिला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह ने ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस का निरीक्षण किया। उन्होंने अग्निशामक उपकरण, सुरक्षा व्यवस्था और साफ-सफाई की स्थिति की जांच की। निरीक्षण में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रवक्ता और निर्वाचन कार्यालय के स्टाफ भी मौजूद रहे।
Pilibhit News: पीलीभीत। डीएम/जिला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह ने जिला निर्वाचन कार्यालय परिसर स्थित ईवीएम एवं वीवीपैट वेयरहाउस का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। निरीक्षण के दौरान भवन की स्थिति, अग्निशमन उपकरणों, सुरक्षा व्यवस्था, गार्ड रूम एवं सीसीटीवी और साफ सफाई रखने सहित सम्बन्धित को अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वेयरहाउस के निरीक्षण के दौरान प्रभारी अधिकारी ईवीएम, सपा जिला प्रवक्ता अमित पाठक, कांग्रेस प्रवक्ता हेमंत मिश्रा, आप के जिला महासचिव संजय कुमार, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय स्टाफ सहित अन्य मौजूद रहे।
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