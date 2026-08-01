Pilibhit News: कलेक्ट्रेट में दो कर्मी सेवानिवृत्त, कईयों के पटल पर काम बढ़ा
Pilibhit News: पीलीभीत के कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने कार्यपटलों में आंशिक रूप से बदलाव किए हैं। न्याय सहायक मेराज अहमद और उर्दू अनुवादक नसीम अहमद के सेवानिवृत्त होने के बाद कुछ कर्मियों का स्थानांतरण किया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है, ताकि कार्य प्रभावित न हों।
Pilibhit News: पीलीभीत। कलेक्ट्रेट में तमाम कार्यपटलों पर आंशिक रूप से रद्दोबदल किया गया है। ताकि किसी प्रकार से कोई कार्य प्रभावित न हो। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के मुताबिक न्याय सहायक कलेक्ट्रेट मेराज अहमद और उर्दू अनुवादक राजस्व अभिलेखागार कलेक्ट्रेट नसीम अहमद के सेवानिवृत्त होने के बाद कुछ कर्मियों के स्थानांतरण व संबंद्धी करण किए गए हैं। मारुफ को उर्दू अनुवादक राजस्व अभिलेखागार, नजूल लिपिक के साथ अपने पटल का भी दायित्व देखना है। विमल सक्क्सेना शस्त्र लिपिक, सामान्य लिपिक के साथ अपने पटल का कार्य भी देखेंगे। विनोद शर्मा राजस्व सहायक, शोभित सक्सेना अपने पूर्व संपादित कार्यों के साथ पेशकार अपर जिलाधिकारी न्यायिक का कार्य भी देखेंगे।
विश्वजीत प्रताप सिंह अपने पद के साथ ही नगर मजिस्ट्रेट पेशकार व नरेश वर्मा सहायक राजस्व तहसील सदर संबंद्ध जिलाधिकारी कार्यालय से अब विधिक लिपिक संबंद्ध जिलाधिकारी कैंप कार्यालय का कार्यभार देखेंगे। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
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