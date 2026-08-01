Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pilibhit News: कलेक्ट्रेट में दो कर्मी सेवानिवृत्त, कईयों के पटल पर काम बढ़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

Pilibhit News: पीलीभीत के कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने कार्यपटलों में आंशिक रूप से बदलाव किए हैं। न्याय सहायक मेराज अहमद और उर्दू अनुवादक नसीम अहमद के सेवानिवृत्त होने के बाद कुछ कर्मियों का स्थानांतरण किया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है, ताकि कार्य प्रभावित न हों।

Pilibhit News: कलेक्ट्रेट में दो कर्मी सेवानिवृत्त, कईयों के पटल पर काम बढ़ा

Pilibhit News: पीलीभीत। कलेक्ट्रेट में तमाम कार्यपटलों पर आंशिक रूप से रद्दोबदल किया गया है। ताकि किसी प्रकार से कोई कार्य प्रभावित न हो। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के मुताबिक न्याय सहायक कलेक्ट्रेट मेराज अहमद और उर्दू अनुवादक राजस्व अभिलेखागार कलेक्ट्रेट नसीम अहमद के सेवानिवृत्त होने के बाद कुछ कर्मियों के स्थानांतरण व संबंद्धी करण किए गए हैं। मारुफ को उर्दू अनुवादक राजस्व अभिलेखागार, नजूल लिपिक के साथ अपने पटल का भी दायित्व देखना है। विमल सक्क्सेना शस्त्र लिपिक, सामान्य लिपिक के साथ अपने पटल का कार्य भी देखेंगे। विनोद शर्मा राजस्व सहायक, शोभित सक्सेना अपने पूर्व संपादित कार्यों के साथ पेशकार अपर जिलाधिकारी न्यायिक का कार्य भी देखेंगे।

ये भी पढ़ें:Pilibhit News: जिला समाज कल्याण अधिकारी चंद्रमोहन सेवानिवृत्त

विश्वजीत प्रताप सिंह अपने पद के साथ ही नगर मजिस्ट्रेट पेशकार व नरेश वर्मा सहायक राजस्व तहसील सदर संबंद्ध जिलाधिकारी कार्यालय से अब विधिक लिपिक संबंद्ध जिलाधिकारी कैंप कार्यालय का कार्यभार देखेंगे। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।