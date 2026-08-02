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Pilibhit News: प्रश्नोत्तरी प्रतियोगितर में विंध्या हाउस के विद्यार्थियों ने पाया पहला स्थान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत के बेनहर पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों की भाषाई दक्षता और सोचने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। प्रधानाचार्य करिश्मा सैहमी ने छात्रों को आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ भाग लेने के लिए प्रेरित किया। प्रतियोगिताओं में विभिन्न श्रेणियों के तहत कई गतिविधियाँ शामिल थीं, जिसमें विंध्या हाउस ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

Pilibhit News: प्रश्नोत्तरी प्रतियोगितर में विंध्या हाउस के विद्यार्थियों ने पाया पहला स्थान

Pilibhit News: पीलीभीत। बेनहर पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों की भाषाई दक्षता, अभिव्यक्ति क्षमता और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न साहित्यिक एवं बौद्धिक प्रतियोगिताएं कराई गई। प्रधानाचार्य करिश्मा सैहमी ने विद्यार्थियों को प्रतियोगिताओं में पूरे आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच एवं खेल भावना के साथ भाग लेने के लिए प्रेरित किया। अंग्रेज़ी क्लब के अंतर्गत कक्षा एक से पांच के विद्यार्थियों के लिए पंचतंत्र स्टोरी टेलिंग प्रतियोगिता, कक्षा छह से आठ के लिए अंग्रेज़ी कविता पाठ प्रतियोगिता तथा कक्षा नौ एवं दस के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेज़ी वाद-विवाद प्रतियोगिता कराई गई। प्रतियोगिता का संचालन क्विज़ मास्टर्स उपासना पराशरी एवं सीमा मिश्रा ने किया।

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प्रतियोगिता के अंतिम परिणामों में विंध्या हाउस ने प्रथम स्थान, हिमालया हाउस ने द्वितीय स्थान और अरावली हाउस ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। एमडी डॉ.परविंदर सिंह सैहमी और मैनेजिंग ट्रस्टी गुरदित्त सिंह सैहमी ने कहा कि हमारा ध्येय बच्चों को व्यक्तित्व विकास के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट बनाना है। इस मौके पर सीनियर हेडमिस्ट्रेस निर्मला शर्मा, जूनियर हेडमिस्ट्रस नेहा पांडेय, प्राइमरी हेडमिस्ट्रेस रचना वाधवा आदि रही।

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