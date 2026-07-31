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Pilibhit News: सावन और चेहल्लुम को लेकर हुई पीस कमेटी की बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: जहानाबाद में सावन माह के दौरान कांवड़ यात्रा और चेहल्लुम पर्व को शांति से सम्पन्न कराने के लिए खमरिया पुल पर पीस कमेटी की बैठक हुई। पुलिस प्रशासन ने दोनों समुदायों से आपसी सहयोग और अनुशासन बनाए रखने की अपील की, साथ ही अफवाहों से दूर रहने की चेतावनी दी।

Pilibhit News: सावन और चेहल्लुम को लेकर हुई पीस कमेटी की बैठक

Pilibhit News: जहानाबाद। सावन माह में कांवड़ यात्रा तथा चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से अतिसंवेदनशील गांव खमरिया पुल पर पुलिस प्रशासन द्वारा पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रभारी निरीक्षक जयशंकर सिंह, ललौरीखेड़ा पुलिस चौकी प्रभारी विवेक कुमार, शाही पुलिस चौकी प्रभारी राकेश कुमार गौतम, जनप्रतिनिधि तथा दोनों समुदायों के ग्रामीण मौजूद रहे। प्रभारी निरीक्षक ने मुस्लिम समुदाय से अपील की कि चेहल्लुम के अवसर पर निकाले जाने वाले ताजिए निर्धारित समय पर कर्बला पहुंचाएं। वहीं हिंदू समुदाय से सावन के पहले सोमवार को निकलने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान शांति, सौहार्द और अनुशासन बनाए रखने का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा कि सभी लोग प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। बैठक में दोनों समुदायों से आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाने तथा प्रशासन को पूरा सहयोग देने की अपील की गई।

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