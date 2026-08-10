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Pilibhit News: अबकी बार बनेगी पीडीए सरकार: गंगवार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: सपा की बैठक में मिशन 2027 को फतेह करने की रणनीति तय की गयी। सपा मुखिया अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया।

Pilibhit News: अबकी बार बनेगी पीडीए सरकार: गंगवार

Pilibhit News: बीसलपुर। सपा की बैठक में मिशन 2027 को फतेह करने की रणनीति तय की गयी। सपा मुखिया अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया। बीसलपुर में सपा की मासिक बैठक में जनसमस्याओं को लेकर आंदोलन किए जाने, प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति तय की गयी। लोहिया वाहिनी के पूर्व जिलाध्यक्ष रामप्रताप गंगवार ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार की कार्यशैली जनविरोधी है। अब प्रदेश की जनता भाजपा सरकार से ऊब चुकी है। आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में पीडीए की सरकार बनेगी और प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे।

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बैठक में गायत्री गंगवार, मीनाक्षी गंगवार, हरिपाल सिंह लोधी, केदारनाथ गौतम, अभिषेक गंगवार, शैलेश शर्मा, बलीउल्ला खां सहित कई कार्यकर्ता शामिल थे।

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